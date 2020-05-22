Вчера следствие изменило подозрение фигурантам дела по убийству Шеремета. Также появилась информация, что в ближайшее время будет объявлено о завершении досудебного расследования и дело будет готовиться к отправке в суд.

Тарас Беспалый, адвокат Юлии Кузьменко подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета, рассказал "Стране", что изменилось в деле и кто теперь организатор убийства.

"Вчера изменили сообщение о подозрении Юлии Кузьменко, Андрею Антоненко и Яне Дугарь". Раньше в подозрении было указано, что Антоненко - организатор, а Кузьменко и Дугарь - соисполнители, мотив - ультранационалистические идеи. Теперь подозрение изменили, написали, что есть неустановленные личности, которые из личных мотивов, с целью создания оснований для проведения каких-то неизвестных акций протеста с неизвестной целью, решили убить Павла Шеремета. Для этого эти неизвестные личности, с неизвестными мотивами нашли Антоненко, Кузьменко и Дугарь и приказали им убить Шеремета.

До этого у нас была только статья 115 Уголовного кодекса, а сейчас расширили квалификацию, добавили две статьи: 194 ст. - уничтожение, повреждение автомобиля Павла Шеремета и 263 ст. незаконное поведение с оружием, это касается взрывного устройства, из-за которого произошёл взрыв авто. Если во время брифинга говорили, что на видео женщина, которая запустила детонацию устройства 20.07.2016 в 7 утра - Юлия Кузьменко, а сейчас говорят, что Кузьменко только заложила устройство, а кто та женщина, которая запустила детонацию устройства - неизвестно, ее вроде как будут искать.

Сегодня в Печерском суде должно было состояться заседание по изменении меры пресечения для Юлии Кузьменко, но почему-то никто из 50 прокуроров не смог прийти на судебное заседание. Судья сказал, что три дня назад об это сообщили генпрокуратуре, главное следственное управление, но Кузьменко никто не доставил на судебное заседание, видеоконференцию не организовали, прокуроры не явились. Мне позвонили и попросили сегодня в 16:00 прийти вроде для вручения каких-то документов Юли Кузьменко. Слушание по сегодняшнему заседанию перенесли на 27 мая в 12:30. Во время брифинга сказали, что фактически задержали убийц, что есть достаточно доказательств их причастности", - рассказал Беспалый.

Также адвокат заявляет, что Дугарь и Антоненко до их задержания не были знакомы. "Множество свидетелей говорили, что в июле 2016 года Дугарь находилась в закрытом военном госпитале и не могла находиться в Киеве. Много таких доказательств, которые указывают, что они не виноваты и это ошибочное подозрение. Переквалификацию и то, что сейчас порасписывали более подробно, это просто попытка выйти из этой ситуации и хоть как-то забросить это дело в суд", - утверждает Беспалый.

Напомним, вчера стало известно, что следствие изменило подозрение фигурантам дела об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрею Антоненко и Юлии Кузьменко. Теперь Антоненко является не организатором, а исполнителем преступления.

Также мы писали, что подозреваемую в убийстве Шеремета Кузьменко оставили под стражей до конца весны.