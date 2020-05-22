Промышленное производство в Украине в апреле 2020 года снизилось на 16,2% по сравнению с апрелем 2019 года, тогда как в марте падение составляло 7,7%, в феврале – 1,5%, в январе – 5,1%. Это стало уже десятым месяцем подряд, когда фиксируется падение показателя.

Статистические данные обнародованы на сайте Государственной службы статистики (Госстат) в пятницу, 22 мая.

В ведомстве сообщается, что к марту этого года промышленное производство в апреле сократилось на 12,8%, однако с учетом сезонной корректировки – на 6%.

Сообщается, что в перерабатывающей промышленности в апреле-2020 к апрелю-2019 падение составило 20,3%, в добывающей промышленности и разработке карьеров – 11,2%, в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – 7,2%.

Также, в ведомстве отметили, что в целом за первую треть этого года промпроизводство в Украине сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,9%. В том числе в добывающей промышленности и разработке карьеров – на 6%, в перерабатывающей промышленности – на 8,7%, в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – на 8%.

Ранее мы сообщали, что проблемы в украинской промышленности начались еще в конце 2018 года. Подробнее можно почитать здесь.