В этом году в Украине уволились 83 судей, из которых 68 отправлены в отставку. По этой причине 10 украинских судов не функционируют вовсе. В апреле, когда Рада одобрила ограничение зарплат судьям, уволились 25 судей.

Об этом в пятницу, 22 мая, со ссылкой на данные пресс-службы Высшего совета правосудия (ВСП) передает издание LB.ua.

"В 2020 году (по состоянию на 21 мая - Ред.) - уже 83 судей уволились с должностей по разным причинам, в том числе в отставку - 68 судей", - заявили сотрудники ВСП.

При этом только в апреле отправлены в отставку были 25 судей.

"В судебной системе Украины наблюдается серьезная нехватка судейских кадров - 30%. По состоянию на 10 апреля из предусмотренных 7295 штатных должностей в судах, заполнено только 5166, из которых 4729 судей имеют полномочия на осуществление правосудия", - заявили представители органа.

По их словам, судей не хватает почти в половине судов. Наиболее серьезный дефицит кадров в местных общих судах произошел в Волынской, Черкасской и Винницкой областях - численность судей там обеспечена на 53%, 48% и 45% соответственно.

"Кроме этого, довольно стремительно увеличивается количество судей, которые увольняются с должностей в отставку по собственному желанию", - добавили в ВСП.

На данный момент правосудие не осуществляется в следующих украинских судах:

Тростянецкий районный суд Винницкой области,

Володарск-Волынский районный суд Житомирской области,

Жидачевский районный суд Львовской области,

Решетиловский районный суд Полтавской области,

Радивиловский районный суд Киевской области,

Яремчанский городской суд Ивано-Франковской области,

Оратовский районный суд Винницкой области,

Турковский районный суд Львовской области,

Новогродовский городской суд Донецкой области,

Рокитнянский районный суд Киевской области (единственный судья ушел в отставку 29 апреля, пока не отчислен из штата, но уже не может осуществлять правосудие).

По девяти из этих судов ВСП уже внесла представления президенту о назначении судей. Из-за карантина кандидаты на должности принимают участие в заседании в режиме видеоконференцсвязи. Всего планируется рассмотреть 467 рекомендаций кандидатов на должности судей 263 суда с отборов 2012, 2013, 2017 года. При этом уже более половины из них были рассмотрены, по ним принято решение о внесении представления президенту о назначении, в первую очередь в те суды, где сейчас правосудие не осуществляется.

Напомним, что в апреле Рада приняла обновленный бюджет, согласно которому на период карантина были урезаны зарплаты чиновникам: судьям, депутатам, прокурорам, работникам НБУ, НАБУ, НАЗК, членам наблюдательных советов и другим. Зарплаты ограничили 10 минимальными зарплатами (47 тысяч гривен).

Ранее мы писали, что 29 мая соберется пленум Верховного суда. Среди прочих вопросов на нем рассмотрят ограничение Верховной Радой на период карантина судейского вознаграждения на период карантина.