Экс-нардеп Сергей Лещенко ответил изданию "Бабель" на заявление о том, что он дал их журналистам интервью, но потом запретил его публиковать, и изложил свою версию событий.

По его словам, причиной разногласий стало его желание видеть свои ответы на вопросы "не обрывками фраз, а в более-менее полном виде".

"Начну с того, что я еще до проведения интервью попросил о согласовании. Почему? Потому что часть разговора касается УЗ, где я являюсь членом наблюдательного совета. Компания является участником международного рынка заимствований. Кроме того, она привлекает средства, размещая евробонды. Мировые рынки могут быть чувствительны к любой информации, которая обнародуется об УЗ из уст члена наблюдательного совета", - пишет Лещенко.

Он добавил, что был обязан действовать в интересах компании, а потому выставил условие согласовать текст перед публикацией, на что редакция согласилась. По словам Лещенко, разговор продолжался 2,5 часа, беседа состояла из двух частей. Он сделал перерыв и отлучился на встречу, а когда вернулся в редакцию, то надеялся продолжить общение с журналистами.

"К сожалению, присланный вариант оказался просто нарезкой коротких реплик. Я попросил редакцию предоставить мне расшифровку моих ответов с тем, чтобы я мог добавить моменты, которые считаю принципиальными для себя. Мы общались вчера утром и не пришли к общему мнению. После этого всю вторую половину дня я был занят на совместном заседании правления и набсовета УЗ.

Я рассчитывал продолжить общение с журналистами сегодня утром, но вместо этого редакция опубликовала свой материал. Та версия нашего общения, которую редакция прислала мне на согласование, страдает существенным сокращением ответов и урезанием серьезных тем. Их нежелание давать более полные ответы приводят лишь к тому, что общество не видит целостной картины - как в политике, так и в УЗ", - заявил Сергей Лещенко и добавил, что в сокращенной версии интервью нет ничего сенсационного.

"Я не против, если сайт опубликует эту версию, которую они мне прислали на согласование - вы убедитесь, что журналисты попытались сделать сенсацию на ровном месте", - добавил экс-нардеп.

Напомним, в январе экс-нардеп Сергей Лещенко стал главой комитета по вопросам комплаенса и антикоррупции, который создал наблюдательный совет "Укрзализныци". В этой должности он должен обучать руководство и работников этическому поведению и борьба с коррупцией.

Также мы сообщали, что экс-нардеп Лещенко за неполных 4 месяца получил от "Укрзализныци" уже более миллиона гривен.