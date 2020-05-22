В четверг, 21 мая, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон с поправками в Налоговый кодекс, принятый еще 16 января. Документ предусматривает, что зарегистрированные за границей украинские стартапы с оборотом более 2 млн евро должны будут платить налоги с прибыли, а также расширяет права фискалов. Его уже успели окрестить законом о "налоговом терроре".

Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Теперь в Украине вводится понятие "контролируемая иностранная компания". Закон предполагает, что большинство украинских стартапов, которые зарегистрированы в ЕС, Великобритании, США или других странах, должны декларировать налоги и подавать финотчетность в Государственную налоговую службу, даже если юрисдикция самой компании не требует составления такого отчета.

Также такие стартапы обязаны будут платить налоги в Украине с прибыли, если оборот стартапа превышает 2 млн евро. За несвоевременную подачу отчета о компании в Налоговую службу необходимо будет заплатить штраф в размере 4 млн гривен, за несообщение о регистрации компании – 2 млн гривен.

Штрафы налагаются на физическое лицо, а не на компанию. Налоговая база – доход компании, но налоговый агент – физическое лицо, резидент Украины.

Также, в соответствии с документом, запланировано повышение годовых лимитов для физических лиц-предпринимателей (ФЛП) 1-3 групп до 1 млн грн, 5 млн грн и 7 млн грн.

Кроме того, в стране вводятся дополнительные налоги от продажи частными лицами автомобилей и недвижимости. Для продавцов автомобилей ввели три налоговых ставки вместо существующих до сегодняшнего времени двух.

Отметим, что ранее появилось информация о том, что Владимир Зеленский намерен ветировать принятый в январе Верховной Радой налоговый закон №1210 со своими предложениями. Впрочем, в Офисе президента это опровергли.

Напомним, Киев хочет собирать налоги в украинский бюджет на территории "ЛДНР".