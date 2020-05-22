Президент Финляндии поблагодарил Зеленского за заробитчан
Президент Финляндии Саули Ниинисте поблагодарил Зеленского за заробитчан, которых Украина отправила туда на сбор урожая. Лидеры стран также обсудили вопрос эвакуации граждан во время карантина.
Об этом в пятницу, 22 мая, информирует пресс-служба Офиса президента Украины.
Сообщается, что глава украинского государства провел телефонный разговор с финским коллегой Ниинисте, во время которого Зеленский подчеркнул важность обеспечения безопасности украинцев при выезде на работу в Финляндию.
"Хочу подтвердить, что наша позиция базируется на обеспечении условий безопасности украинцев в связи с пандемией COVID-19, а также на выводе из тени процесса трудовой миграции, установлении четких и прозрачных рамок для легального трудоустройства украинцев за рубежом. Очень ценю, что с Финляндией условлено о легальных контрактах на более чем три месяца, об оформлении медицинского страхования и комфортном прохождении карантина", - цитирует Зеленского его пресс-служба.
Кроме того в ОП отметили, что Укрина передала на рассмотрение властям Финляндии проект межправительственного соглашения о трудоустройстве и сотрудничестве в сфере трудовой миграции. "Прошу вашего содействия в ускорении подготовки этого документа к подписанию", - сказал Зеленский.
Собеседники также отметили конструктивное взаимодействие в вопросе обеспечения своевременного возвращения домой граждан обоих государств в период действия карантина. Зеленский выразил благодарность за помощь Украине в борьбе с коронавирусом, осуществленную через Финляндский комитет Красного Креста.
"Желаю здоровья вам и народу Финляндии, а всем, кто болеет, - скорейшего выздоровления", - сказал президент Украины.
Зеленский также сообщил президенту Финляндии о том, что Украина и МВФ согласовали новую программу stand-by в объеме 5 миллиардов долларов сроком на 18 месяцев.
Также во время разговора стороны обсудили войну на Донбассе. Зеленский в свою очередь поблагодарил за неизменную поддержку Финляндией суверенитета и территориальной целостности Украины, а Ниинисте пригласил его посетить Финляндию после окончания пандемии коронавируса.
Финляндия поблагодарила Украину за заробитчан. Скриншот: Офис Президента Украины в Фейсбук
Недавно мы писали о том, что в Финляндии могут отказаться от украинских сезонных рабочих после противоречивых заявлений из Киева о том, что Украина стремится "сохранить работников" и "приложит для этого максимум усилий".
Ранее "Страна" рассказывала о проблемах украинских заробитчан с выездом на сезонные работы в Европу.