Президент Финляндии Саули Ниинисте поблагодарил Зеленского за заробитчан, которых Украина отправила туда на сбор урожая. Лидеры стран также обсудили вопрос эвакуации граждан во время карантина.

Об этом в пятницу, 22 мая, информирует пресс-служба Офиса президента Украины.

Сообщается, что глава украинского государства провел телефонный разговор с финским коллегой Ниинисте, во время которого Зеленский подчеркнул важность обеспечения безопасности украинцев при выезде на работу в Финляндию.

"Хочу подтвердить, что наша позиция базируется на обеспечении условий безопасности украинцев в связи с пандемией COVID-19, а также на выводе из тени процесса трудовой миграции, установлении четких и прозрачных рамок для легального трудоустройства украинцев за рубежом. Очень ценю, что с Финляндией условлено о легальных контрактах на более чем три месяца, об оформлении медицинского страхования и комфортном прохождении карантина", - цитирует Зеленского его пресс-служба.

Кроме того в ОП отметили, что Укрина передала на рассмотрение властям Финляндии проект межправительственного соглашения о трудоустройстве и сотрудничестве в сфере трудовой миграции. "Прошу вашего содействия в ускорении подготовки этого документа к подписанию", - сказал Зеленский.

Собеседники также отметили конструктивное взаимодействие в вопросе обеспечения своевременного возвращения домой граждан обоих государств в период действия карантина. Зеленский выразил благодарность за помощь Украине в борьбе с коронавирусом, осуществленную через Финляндский комитет Красного Креста.

"Желаю здоровья вам и народу Финляндии, а всем, кто болеет, - скорейшего выздоровления", - сказал президент Украины.

Зеленский также сообщил президенту Финляндии о том, что Украина и МВФ согласовали новую программу stand-by в объеме 5 миллиардов долларов сроком на 18 месяцев.

Также во время разговора стороны обсудили войну на Донбассе. Зеленский в свою очередь поблагодарил за неизменную поддержку Финляндией суверенитета и территориальной целостности Украины, а Ниинисте пригласил его посетить Финляндию после окончания пандемии коронавируса.

Финляндия поблагодарила Украину за заробитчан. Скриншот: Офис Президента Украины в Фейсбук

Недавно мы писали о том, что в Финляндии могут отказаться от украинских сезонных рабочих после противоречивых заявлений из Киева о том, что Украина стремится "сохранить работников" и "приложит для этого максимум усилий".

Ранее "Страна" рассказывала о проблемах украинских заробитчан с выездом на сезонные работы в Европу.