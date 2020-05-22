Украина подала меморандум в международный арбитраж с целью получить компенсацию от Российской Федерации из-за инцидента в Керченском проливе.

Об этом пишет Министерство иностранных дел Украины в Twitter, в пятницу, 22 мая.

"Сегодня Украина подала свой меморандум по делу Украины против России о задержании военных кораблей и их экипажей в ноябре 2018 года", - сказано в сообщении.

Напомним, в ноябре 2018 года российские пограничники задержали в районе Керченского пролива два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск» и «Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу" ВМС Украины. На борту кораблей находилось 24 военнослужащих ВМС Украины и двое сотрудников СБУ. Их обвинили в незаконном пересечении границы Росси. Украинские моряки были арестованы и находились под стражей до обмена удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом в сентябре 2019 года.

В ноябре РФ передала Украине и задержанные годом ранее корабли. Несмотря на это, Киев намерен добиться признания вины Москвы в инциденте, а также выплаты компенсации со стороны России.