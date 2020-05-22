С пятницы, 22 мая, сервисные центры МВД возобновили практические экзамены, которые необходимо сдать для получения водительских прав. Записаться на них можно по телефону того сервисного центра, где проходил теоретический экзамен. Об этом сообщается на сайте МВД.

Уточняется, что эта услуга будет предоставляться с соблюдением обязательных санитарных и противоэпидемических мероприятий, в частности:

с одновременным пребыванием в авто не более двух человек;

при отсутствии явных признаков ОРВИ;

в одетых на лицо защитных масках.

Также в МВД добавили, что результат теоретического экзамена считается действительным в течение трех месяцев, причем в него не входит период карантина с 19 марта по 21 мая, когда сервисные центры не работали.

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