Власти Грузии назвали даты восстановления внутреннего и международного туризма в условиях карантина из-за коронавируса. Так, страна откроется для внутренних путешественников с 15 июня, а иностранцев начнет принимать с 1 июля.

Об этом заявил глава правительства Грузии Георгий Гахария, передает "Интерфакс".

По его словам, первыми иностранцами, которые смогут посетить Грузию, станут жители страны с низким уровнем распространения болезни. Для приема гостей из соседних и других "интересных с туристической точки зрения" государств будут созданы безопасные коридоры на сухопутных границах.

Также он отметил, что Грузия станет одной из первых стран, которая возобновит туризм во время пандемии. В ближайшее время она получит соответствующие рекомендации от Всемирной туристской организации.

Отмечается, что с 22 мая в стране завершился режим чрезвычайного положения, введенный из-за распространения коронавируса. С этого момента в городах открыты супермаркеты (кроме торговых центров и магазинов с одеждой) и салоны красоты, восстановлены все виды производства, а столица страны Тбилиси открыта на въезд и выезд. Однако в стране все еще сохраняется масочный режим и временно действует комендантский час. Полное снятие ограничений ожидается к 6 июля.

По последним данным, в стране зафиксировано 723 случая коронавируса и 12 летальных исходов.

Напомним, в связи с пандемией коронавируса Грузия закрыла границы для иностранцев, за исключением особых случаев, и прекратила авиасообщение по всем направлениям, а с 21 марта в стране введено чрезвычайное положение.

Как сообщалось, Украина и Грузия могут возобновить авиасообщение уже в июле.