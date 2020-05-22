Вакцинация детей против кори, столбняка и других болезней во время карантина не прекращалась, однако количество таких прививок в Украине упало на 20%.

Этот вопрос обсуждался во время очередного совещания у президента Украины Владимира Зеленского, передает его офис в пятницу, 22 мая.

Так, в Офисе Президента отметили, что из-за снижения количества вакцинаций в стране может произойти вспышка кори, туберкулеза и столбняка. Министерство здравоохранения будет призывать родителей не игнорировать прививки.

"Важно, чтобы вы донесли это до людей. Ведь корь, столбняк, туберкулез – настолько же тяжелые болезни, не менее опасные, чем коронавирусная инфекция. Нужно объяснить украинцам, что вакцинация важна и сейчас", – заявил Зеленский.

Зеленский просит Минздрав объяснить украинцам важность прививок. Скриншот: Офис Президента Украины в Фейсбук

Напомним, что по словам главы Минздрава Максима Степанова, если сложная ситуация с финансированием медучереждений не изменится в ближайшее время в Украине случится вспышка туберкулеза.

Ранее мы писали, что за апрель 2020 года в Украине зарегистрировали 1 254 новых случаев туберкулеза, всего таких людей в стране насчитывается 17 849.