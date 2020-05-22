На пруду в районе села Новоселица Житомирской области, где в ночь на 22 мая 58-летний мужчина расстрелял семерых человек, продолжает работать следственно-оперативная группа. Прокуратура ведет расследование по факту умышленного убийства двух и более лиц. Среди погибших - бывшие участники АТО и волонтеры.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба прокуратуры Житомирской области.

"Между владельцем пруда, местным жителем, 1962 года рождения, и группой приезжих лиц возник конфликт, в ходе которого владелец водоема из охотничьего ружья смертельно ранил семерых человек. По предварительной информации, среди них - бывшие участники АТО и волонтеры, также жители города Киева", - сказано в сообщении.

Уголовное производство начато по п.1 ч.2 ст.115 (умышленное убийство двух и более лиц) Уголовного кодекса.

В прокуратуре подтвердили, что подозреваемого в убийстве задержали. На место происшествия выезжали прокурор Житомирской области Олег Васильев, заместитель прокурора области Виталий Мякишев и руководство Коростышевской местной прокуратуры, а также руководство Нацполиции в области. Оперативники продолжают работать на месте и устанавливать причины конфликта.

Напомним, утром 22 мая замглавы МВД Антон Геращенко сообщил, что компания киевлян отдыхали вместе с арендатором пруда. Позже они выпили, шестеро мужчин отправились спать. А потом, "на почве внезапно возникших резких неприязненных отношений, арендатор водоема начал расстреливать гостей". Выжить удалось только одному мужчине, он убежал и вызвал полицию.

Впрочем, это не единственная версия произошедшего. Как удалось выяснить "Стране", конфликт между мужчинами произошел после того, как один из погибших обвинил арендатора ставка Анатолия Захаренко в "подставе" и сдаче по подозрению во взятке местного полицейского. А после этого еще и напал на Захаренко с ножом.

А брат подозреваемого в массовом расстреле под Житомиром рассказал о найденном у убитых арсенале оружия.

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