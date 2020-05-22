В парламенте не выявили новых больных Covid-19. Поэтому Верховная Рада Украины планирует восстановить пленарные заседания уже со 2 июня.

Об этом написала заместитель фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук на своей странице в Facebook.

"Всего за несколько последних дней протестовали ПЦР тестами 87 человек, из них - 53 депутата. Все результаты отрицательные, Covid-19 не обнаружено.

По словам нардепа, при необходимости в Раде сделают дополнительные тестирования на следующей неделе. А со 2 июня депутаты планируют вернуться к пленарному режиму работы парламента.

Также она добавила, что в Раде ожидают от Минздрава разъяснений, чтобы правильно организовать работу в округах и встречи с избирателями.

Напомним, ранее Верховная Рада изменила график работы на период карантина, а из-за коронавируса, который подтвердился у нардепа "Батькивщина", парламент отменил пленарные заседания.