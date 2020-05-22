Четыре человека, в том числе и ребенок, погибли в результате ДТП, которое произошло в пятницу, 22 мая, около 10:00 возле села Марийка Черкасской области. Авария произошла в результате столкновения трех автомобилей - легковушки, джипа и микроавтобуса. Об этом сообщается на сайте регионального ГУНП.

"Сегодня, 22 мая, около 10:00 утра в полицию поступило сообщение о том, что на 154 км автодороги М 05 "Киев–Одесса", возле села Марийка Жашковского района Черкасской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей: ВАЗ, Toyota и Mercedes", - говорится в сообщении.

Также три человека получили травмы в ДТП и госпитализированы. Среди пострадавших - двое детей.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Устанавливаются обстоятельства смертельного ДТП. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Фото: Нацполиция

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