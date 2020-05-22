В Службе безопасности Украины за последний месяц запретили въезд на территорию Украины 41 иностранному гражданину, среди которых лидер Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) Геннадий Зюганов и российский продюсер Максим Фадеев.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в пятницу, 22 мая, в Facebook.

"За последний месяц СБУ запретила въезд в Украину 41 иностранцу. Среди них: российские пропагандисты, члены террористических организаций, сепаратисты и сторонники неонацизма", - говорится в сообщении.

Согласно инфографике ведомства, въезд в Украине запретили 19 членам международных террористических организаций, в частности "ИГИЛ"; 16 пропагандистам сепаратизма; 4 неонацистам; 2 участникам незаконных вооруженных формирований.

Кроме того, в спецслужбе напомнили, что принимают такие решения в отношении лиц, действия которых несут угрозу национальной безопасности и территориальной целостности Украины.

Напомним, в феврале известного российского журналиста Алексея Пивоварова не пустили в Украину.

Также мы писали, что украинские пограничники не пустили в страну члена партии "Единая Россия" с медалью "За возвращение Крыма".