Мэр Харькова Геннадий Кернес анонсировал возобновление работы метро с 25 мая.

Об этом в пятницу, 22 мая сообщается на странице гордоского головы в Facebook.

"Уважаемые харьковчане! В связи с ослаблением карантина и на основании Постановления Кабинета министров Украины, харьковский метрополитен начинает свою работу в 5:30 утра 25 мая. Напоминаю, что карантин не отменен, а только ослаблен, и необходимость придерживаться санитарных норм в общественном транспорте, включая метро, - действует и сегодня", - говорится в сообщении.

К посту о возобновлении работы подземки также прикреплено видео с пустой станции "Исторический Музей", на который прибывает поезд, специально оформленный к празднику 9 Мая.

Также Кернес призвал горожан поделиться своими идеями о том, как власти могут улучшить работу общественного транспорта во время ослабления карантина.

В комментариях пользователи посоветовали уменьшить время ожидания поездов метро, чтобы избежать образования скоплений в подземке. Некоторые даже выступили с идеей отменить льготы на период карантина, чтобы воспользоваться услугами харьковского метрополитена смогли меньше людей.

Метро в Харькове откроется 25 мая. Скриншот: Геннадий Кернес в Фейсбук

Напомним, что мэр Харькова Геннадий Кернес хотел открыть метро еще раньше - 12 мая. Тогда он жаловался на то, что подземку не закрывали ни в одной стране мира, несмотря даже на пандемию коронавируса.

Однако некоторое время спустя настроения городского головы изменились. Кернес заявил, что не пойдет против воли Кабинета министров и метро открывать преждевременно не собирается.