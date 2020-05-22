В Киеве с 12:00 23 мая должны возобновить работу не только троллейбусы, трамваи и автобусы, но и маршрутки - если утром в субботу городская комиссия по ТЭБ и ЧС примет соответствующее решение. Во всем транспорте введут ограничение по числу пассажиров.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Анатолий Мондриевский, пишет "Интерфакс-Украина".

"С 12 часов завтрашнего дня (возобновляют работу "маршрутки" - Ред.). Но при одном нюансе: мы завтра утром проведем заседание комиссии для того, чтоб убедиться, что все показатели в норме и транспорт готов", - сказал Мондриевский.

По его информации, ограничения в наземном общественном транспорте по количеству пассажиров будут эквивалентны количеству посадочных мест.

Говоря об открытии метрополитена с 25 мая, Мондриевский заявил, что ограничить количество пассажиров столичной подземки невозможно, однако городская власть будет просить людей из группы риска, в частности пожилых, оставаться дома и не пользоваться транспортом без крайней необходимости.

Напомним, Киев, по данным Минздрава, не отвечает требованиям для ослабления карантина. Мэр города Виталий Кличко обратился к правительству с предложением в качестве исключения все равно запустить транспорт и открыть магазины с 23 мая.