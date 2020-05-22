Больше половины украинских компаний (62%) планируют полностью или частично перейти на удаленную или посменную работу.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Европейской бизнес ассоциации (ЕБА).

Также сообщается, что 35% компаний готовый вернуться в офисы в мае, еще 34% - в июне.

"К тому же 16% сообщили, что уже возобновили работу или же совсем не останавливали ее на период карантина из-за особенностей деятельности. Еще 15% не планируют пока возвращение в офис или еще не определились с окончательной датой", - отметила ЕБА.

Кроме того, внедрить гибкий или посменный график работы планируют 42% опрошенных директоров, еще 13% будут рекомендовать сотрудникам продолжать работу из дому.

Также пятая часть опрошенных готовится к поэтапному выходу из карантина - с 25% сотрудников до 50%, указывает ЕБА по итогам опроса. При этом большинству компаний удалось сохранить зарплату сотрудникам неизменной - об этом сообщили 63% респондентов, тогда как 23% отметили сокращение зарплат, 7% - увеличение. Еще 3% компаний отправили некоторые категории сотрудников в неоплачиваемый отпуск.

Опрос также показал, что 82% компаний сохранили персонал в неизменном составе, а 8% находятся в поиске новых сотрудников, тогда как 11% сократили штат. При этом 36% руководителей предприятий указали на снижение доходов на 20%, еще 28% - на 20-50%, и 18% - на 50-75%.

"Только 11% опрошенных сообщили, что никаких изменений не произошло, а 3% смогли увеличить доход до 20%", - добавили в ассоциации.

По данным ЕБА, предприниматели, говоря о необходимой поддержке от государства, чаще всего указывали на необходимость снижения налоговой нагрузки на фонд оплаты труда, введения выплат помощи сотрудникам на фонд соцстраха с 1 дня болезни, а также отмены штрафов за нарушения налогового законодательства до конца года, указала бизнес-ассоциация.

"Чтобы достичь докарантинного уровня развития, по мнению 20% предпринимателей, нужно полгода, для 39% - около года. Еще 17% понадобится два года, а 7% - более двух лет", - указала ЕБА в релизе, добавив при этом, что 4% опрошенных не потеряли темпы развития во время карантина.

Опрос проводился в период с 12 по 21 мая 2020 года. В нем приняли участие 105 участников – руководителей членских компаний Европейской Бизнес Ассоциации.

Напомним, ранее сообщалось, что карантин подталкивает Украину к работе в удаленных офисах.

Также мы писали, что в Минздраве дали украинцам советы о ведении удаленной работы через два месяца после начала карантина.