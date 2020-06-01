В воскресенье, 7 июня, православные украинцы будут отмечать Святую Троицу - один из 12 главных христианских праздников. Это и государственный праздник. Поскольку он приходится на воскресенье, то нерабочим будет и понедельник 8 июня. На 6 июня выпадает день всеобщего поминовения усопших, Троицкая родительская суббота, когда посещают кладбища.

История и духовный смысл праздника

На Троицу православные вспоминают события, которые произошли на 50-й день после Воскрешения Иисуса Христа. Апостолы собрались все вместе в Сионской горнице в Иерусалиме, чтобы отпраздновать иудейский праздник Пятидесятницы (посвященный дарованию Моисею 10 Божьих заповедей на горе Синай).

В этот момент с неба сошел Святой Дух, даровавший апостолам благословение, позволившее им стать пророками, исцелять молитвой и нести Божье Слово на разных языках.

Событие указало на тройственность Бога, что впоследствии стало главной христианской догмой про Триединого Бога - Отца, Сына и Святого Духа.

"Троица" иконописца Андрея Рублева считается каноническим изображением триединого Бога

Традиции праздника

На Троицу в православных храмах проходят торжественные службы. Внутреннее пространство церкви украшают зелеными ветвями, травой, цветами. В этот дома также украшали зеленью. Из-за этой традиции Троицу еще называют "зелеными праздниками".

Считалось, что молодые будут счастливы, если жених посватается на Троицу, а венчание сыграют на Покров (14 октября). Народный запрет предписывает отложить домашнюю работу в этот день, не шить, не стричься.

На Троицу нет поста, поэтому можно есть все продукты. В этот день часто отдыхают на природе, ходят в гости.

Как будем отдыхать на Троицу

Троица - государственный праздник, который выпадает на воскресный день, а значит выходным днем будет и понедельник, 8 июня. Работодатель принимает решение о переносе рабочих дней на основании распоряжения.