Лучший вуз Украины оказался в Харькове и занимает 491 место в мире
Шесть высших учебных заведений Украины из Киева, Харькова, Львова и Сум вошли в рейтинг лучших университетов мира QS World University Rankings 2020.
Об этом свидетельствуют данные рейтинга.
Всего в рейтинге приняло участие 1000 учебных заведений со всего мира.
Сообщается, что в список лучших ВУЗов Украины вошли:
- Харьковский национальный университет имени Каразина- 491 место;
- Киевский национальный университет имени Шевченко 541—550 места;
- Харьковский политехнический институт - 651—700 места;
- Киевский политехнический институт имени Сикорского - 701—750 места;
- Сумской государственный университет - 701—750 места;
- Национальный университет "Львовская политехника" - 751—800 места.
В пятерку лучших в мире вошли университеты Америки и один университет Великобритании.
- Массачусетский технологический институт.
- Стэндфордский университет.
- Гарвардский университет.
- Оксфордский университет.
- Калифорнийский технологический университет.
Отмечается, что рейтинг учитывает репутацию вуза в академической среде, цитируемость научных публикаций, соотношение преподавателей и студентов, оценку выпускников работодателями.
Ранее мы сообщали, что когда в Украине пройдет ВНО-2020. Также писали, как украинские дети будут оканчивать школу и поступать в вузы во время карантина.
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