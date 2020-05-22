Харьковский национальный университет имени В.Н.Каразина, который попал в список лучших ВУЗов мира. Фото: Википедия

Шесть высших учебных заведений Украины из Киева, Харькова, Львова и Сум вошли в рейтинг лучших университетов мира QS World University Rankings 2020.

Об этом свидетельствуют данные рейтинга.

Всего в рейтинге приняло участие 1000 учебных заведений со всего мира.

Сообщается, что в список лучших ВУЗов Украины вошли:

  • Харьковский национальный университет имени Каразина- 491 место;
  • Киевский национальный университет имени Шевченко  541—550 места;
  • Харьковский политехнический институт - 651—700 места;
  • Киевский политехнический институт имени Сикорского - 701—750 места;
  • Сумской государственный университет - 701—750 места;
  • Национальный университет "Львовская политехника" - 751—800 места.

В пятерку лучших в мире вошли университеты Америки и один университет Великобритании.

  1. Массачусетский технологический институт.
  2. Стэндфордский университет.
  3. Гарвардский университет.
  4. Оксфордский университет.
  5. Калифорнийский технологический университет.

Отмечается, что рейтинг учитывает репутацию вуза в академической среде, цитируемость научных публикаций, соотношение преподавателей и студентов, оценку выпускников работодателями.

Ранее мы сообщали, что когда в Украине пройдет ВНО-2020. Также писали, как украинские дети будут оканчивать школу и поступать в вузы во время карантина.

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