Шесть высших учебных заведений Украины из Киева, Харькова, Львова и Сум вошли в рейтинг лучших университетов мира QS World University Rankings 2020.

Об этом свидетельствуют данные рейтинга.

Всего в рейтинге приняло участие 1000 учебных заведений со всего мира.

Сообщается, что в список лучших ВУЗов Украины вошли:

Харьковский национальный университет имени Каразина- 491 место;

Киевский национальный университет имени Шевченко 541—550 места;

Харьковский политехнический институт - 651—700 места;

Киевский политехнический институт имени Сикорского - 701—750 места;

Сумской государственный университет - 701—750 места;

Национальный университет "Львовская политехника" - 751—800 места.

В пятерку лучших в мире вошли университеты Америки и один университет Великобритании.

Массачусетский технологический институт. Стэндфордский университет. Гарвардский университет. Оксфордский университет. Калифорнийский технологический университет.

Отмечается, что рейтинг учитывает репутацию вуза в академической среде, цитируемость научных публикаций, соотношение преподавателей и студентов, оценку выпускников работодателями.

Ранее мы сообщали, что когда в Украине пройдет ВНО-2020. Также писали, как украинские дети будут оканчивать школу и поступать в вузы во время карантина.