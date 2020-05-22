Сотрудники полиции выясняют обстоятельства гибели 58-летней туристки, которая отдыхала в коттедже в селе Быстрец Верховинского района и якобы решила самостоятельно совершить восхождение на карпатскую вершину - гору Шпицы. Женщина получила тяжелые травмы и скончалась по дороге в больницу. Об этом сообщается на странице Управления ГСЧС в Ивано-Франковской области.

В сообщении говорится, что 21 мая в 19:13 спасатели получили сообщение о том, что во время прохождения маршруту Черногорского хребта группа туристов в районе урочища "Гаджина" горы Шпицы Верховинского района обнаружила 58-летнюю жительницу Ивано-Франковска, которая получила многочисленные травмы и не может передвигаться самостоятельно.

После сообщения спасателям группа туристов продолжила свой маршрут, а на помощь пострадавшей выдвинулись 4 сотрудника поисково-спасательно отделения. Также для транспортировки женщины привлекли волонтеров команды Ture "Белый слон".

Спасатели добрались до потерпевшей в 22:10 - через три часа после получения информации о ней. К этому времени женщина была уже без сознания.

"Было установлено, что потерпевшая находится в тяжелом состоянии с травмами головы, живота и общим переохлаждением. В 22:30 начаты мероприятия по переносу потерпевшей на носилках. Она находясь в тяжелом состоянии потеряла сознание", - говорится в сообщении.

Спасатели несли женщину на носилках 5,5 километров, а затем еще 4,5 километра везли ее на авто в село Быстрец Верховинского района, где около 4:00 передали ее работникам скорой медицинской помощи. Как выяснилось, женщина по дороге скончалась - медики констатировали смерть потерпевшей.

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