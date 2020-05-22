Завтра в Киеве после первого этапа реконструкции откроется зоопарк.

Об этом в пятницу, 22 мая, рассказал мэр столицы Виталий Кличко во время брифинга.

"С завтрашнего дня, 23 мая, готов будет встречать гостей Киевский зоопарк. В нем завершили первую очередь реконструкции и теперь немаленькая территория зоопарка будет выглядеть совсем по-другому", - заявил Кличко.

По его словам, на территории зоопарка сотрудники и посетители должны будут придерживаться всех норм коронавирусного карантина. Так, на входе гости будут проходить температурный скрининг, также им необходимо будет обязательно надеть на себя маску. При этом количество людей, которые смогут одновременно находиться в парке - будет ограничено.

"Планы у нас амбициозные - превратить Киевский зоопарк в один из самых лучших в Европе", - добавил мэр Киева.

Он отметил, что на территории зоопарка уже обустроили новый комплекс входа, новый универсальный вольер для птиц и животных, общественные туалеты и медпункт. На данный момент продолжается строительство приматника, парковки на 500 автомобилей, фудкорта и океанариума. Открытие второй очереди планируется уже в июле.

Кроме того, Кличко показал видео из зверинца. Среди прочего, в нем видно, как мэр кормит с руки жирафа.

Видео: Виталий Кличко в YouTube

Слова Кличко о зоопарке - с 07:55. Видео: КГГА

Напомним, что недавно у входа в зоопарк Киева установили новую скульптуру Зубра.

Ранее мы писали, что Киевский зоопарк не планировал закрываться на карантин.