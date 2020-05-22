Пункты пропуска между материковой Украиной и аннексированным Россией Крымом, закрытые в связи с коронавирусом еще в середине марта, не будут работать до 22 июня.

Об это со ссылкой на спикера Госпогранслужбы Украины Андрея Демченко пишет "Интерфакс-Украина".

Так, по словам Демченко, Кабмин 21 июня обнародовал постановление №392 об адаптивном выходе из карантина. Документ, в том числе, предусматривает, что срок закрытия контрольных пунктов въезда-выезда на границе с оккупированным Крымом продлевается до 22 июня (изменения внесены в распоряжение правительства №291, которым регламентируется пересечение административной границы и функционирование КПВВ).

В соответствии с документом, в Крым сейчас могут попасть люди, зарегистрированные там, а на материковую Украину - люди, прописанные за пределами полуострова.

"Кроме того, руководителем Государственной пограничной службы могут быть приняты отдельные решения в отношении отдельных граждан в случае оснований гуманитарного характера", - сказал Демченко.

Напомним, 17 марта Украина закрыла пункты пропуска с аннексированным Крымом до окончания карантина из-за распространения коронавируса.

После этого аннексированный Крым закрыл пропуск с материковой Украиной.