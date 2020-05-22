Мэр Киева Виталий Кличко на встрече с представителями Украинского совета торговых центров (УСТЦ) заявил о том, что торговые центры столицы заработают уже на следующей неделе, предварительно в среду, 27 мая.

Об этом в пятницу, 22 мая сообщила пресс-служба УСТЦ.

"На встрече обсуждались вопросы эпидемиологической ситуации в Киеве, важности скорейшего открытия ТРЦ, зависимости работы ТРЦ от транспортной инфраструктуры столицы, меры безопасности. Киевский городской голова Виталий Кличко подчеркнул важность соблюдения всех санитарных рекомендаций и требований для работы ТРЦ и указал на необходимость тщательной подготовки ТЦ к открытию", - говорится в сообщении.

По словам главы УСТЦ Максима Гаврюшина, это решение является "важным" и "правильным".

"Мы благодарны Киевской городской госадминистрации за конструктивный диалог. Столичная власть "за" открытие ТРЦ уже в ближайшее время", - цитируется в сообщении Гаврюшин.

Также он отметил, что практически все ТРЦ Киева имеют автоматические системы подсчета посетителей, которые могут помочь контролировать пребывание необходимого количества людей по нормам.

"Для торговых центров вполне выполнима норма в 10 кв. м общей площади на 1 человека. Количество людей в ТРЦ легко контролируется автоматической системой подсчета посетителей и охраной на каждом входе", - резюмировали в УСТЦ.

Напомним, вчера Виталий Кличко сообщил, что решение по открытию торговых центров будет принято после того, как с 25 мая в столице заработает метро.

Ранее сообщалось, что руководство киевских ТРЦ готово возобновить работу уже с 25 мая. Однако для этого нужно разрешение Кабмина и мэра Киева.