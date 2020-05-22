После того, как президент Украины Владимир Зеленский на своей пресс-конференции заявил, что о существовании так называемых пленок Ермака он знал еще до из обнародования, народный депутат Гео Лерос подал в Офис генпрокурора заявление, поскольку считает, что в Офисе президента скрыли коррупционное преступление. Об этом нардеп написал на своей странице в соцсети.

"Сегодня я написал заявление о преступлении, о котором заявил президент на пресс-конференции. Если правоохранители не внесут сведения о преступлении в ЕРДР, я буду добиваться этого через суд.

Для меня очень странным является тот факт, что пленки в Офисе Президента видели "еще летом и в сентябре", где видно, что Денис Ермак проводит переговоры о продаже должностей, но даже после этого, его никто не остановил", - говорится в сообщении.

Лерос заявил, что никто не имеет права шантажировать президента, поскольку это "серьезное преступление", и он хочет "открытого расследования, чтобы виновный понес наказание за преступление, за которое предусмотрено от 3 до 5 лет лишения свободы".

"Я требую установить, кто из должностных лиц Офиса Президента Украины получил пленки с видеозаписями (на пленках Денис Ермак проводит собеседования на высшие государственные должности, договаривается про вознаграждение) и скрыл коррупционное преступление, став его соучастником", - пишет Лерос.

Он не исключает, что в результате таких действий, преступники могли быть предупреждены и успели "замести следы, то есть, остановить назначения на должности, которые обсуждались на пленках".

Нардеп добавил, что сам, как законопослушный гражданин, получив пленки с записями коррупционных преступлений, "немедленно написал заявление в НАБУ и сделал эту информацию публичной, понимая, что только гласность - это шанс помешать правоохранителям" слить "дело".

По словам нардепа, судя по тому, что в Офисе президента знали о пленках еще летом, а Денис Ермак продолжал ходить в ОПУ "продвигать свои исследовательские проекты", деятельность Дениса Ермака могла быть санкционирована в офисе.

Напомним, во время пресс-конференции Владимир Зеленский назвал пленки Ермака "пустыми", так как, во-первых, это брат Ермака. Во-вторых, "денег там никто не брал, и нет ничего на видео". Также, несмотря на то, что это обговаривалось и готовилось еще летом и осенью, по заявлению Зеленского, ни одного человека, упомянутого на записях, нет на должностях.

Как сообщалось, 29 марта народный депутат фракции "Слуги народа" Гео Лерос опубликовал в соцсети видеозаписи, на которых похожий на Дениса Ермака, брата главы Офиса президента Андрея Ермака, человек предлагает устроить неназванных лиц на определенные должности в органах власти.

Также мы сообщали, что СБУ пришла с повестками к нардепу Леросу, который обнародовал разговоры брата главы ОП.