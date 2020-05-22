Служба безопасности Украины в качестве позитивной характеристики убившего человека радикала Сергея Стерненко официально характеризовала его как "украинского общественного деятеля", который много раз пикетировал консульства России и выступал одним из организаторов срыва выступления российского актера Райкина в Одессе.

Об этом в Telegram-канале сообщил юрист Андрей Портнов, команда которого представляет интересы семьи убитого Сергеем Стерненко Ивана Кузнецова.

По словам Портнова, адвокаты уже готовят развернутый анализ фальсификаций СБУ, вручившей "посмертное" подозрение Ивану Кузнецову. Юрист приводит цитату из документа, исходя из которой заслугами Стерненко СБУ считает то, что он пикетировал консульство РФ в Одессе и сорвал выступление российского актера Райкина.

"Следствием установлено, что Стерненко С.В. - украинский общественный деятель, руководитель общественной организации, бывший руководитель Одесского отделения Правого Сектора, активный участник Революции Достоинства, много раз был участником пикетирования консульства Российской Федерации в Одессе, выступал одним из организаторов срыва выступления российского актера Райкина К.А. в Одессе, принимал участие в акции против застройки городского сада Летний театр в Одессе и совместно с другими общественными активистами принимал участие в разных проукраинских мероприятиях", - цитирует документ Портнов.

Юрист отмечает, что это официальная позиция СБУ в отношении убийцы, одновременно проходящего по делам о похищении человека, пытках, разбое, вымогательстве и обороте наркотиков.

"Под этим позорным документом стоят подписи функционеров ГПУ и СБУ - представителей правящей власти. Из этого ещё раз видна идеология властей — революция, активисты, срывал концерты, пикетировал консульства и прочая позорная муть. Абсолютно полные и идеологические последователи Порошенко. Понятное дело, что наденем это на голову, вместе с подозрением", - написал Портнов.

Напомним, Шевченковский районный суд Киева 22 мая удовлетворил жалобу адвокатов Ивана Кузнецова, которого в Одессе убил радикал Сергей Стерненко. Установлено, что СБУ противоправно скрывала от адвокатов материалы дела, суд обязал раскрыть их в течении трех дней.

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