В Пакистане возле аэропорта Карачи разбился пассажирский самолет Airbus 320 авиакомпании Pakistan International Airlines. Он следовал по маршруту из Карачи в Лахор.

Об этом сообщает Dunya News, в пятницу, 22 мая.

Сообщается, что самолет рухнул прямо на жилые дома, в результате инцидента повреждены четыре здания. На место происшествия прибыли подразделения армии и полиции. ​​В больнице Джинна объявлена чрезвычайная ситуация.

Как отмечается, самолет Airbus 320 способный перевозить около 180 пассажиров, однако количество пассажиров было ограничено до 50%, чтобы обеспечить меры социального дистанцирования в условиях пандемии коронавируса. В данный момент собирается информация о состоянии 107 пассажиров, которые находились на борту самолета.

Ранее мы сообщали, что в Пакистане военный самолет рухнул на жилой квартал, погибло 17 человек. Жертвами трагедии стали и 12 гражданских лиц.

Также писали, что в Иране разбился украинский "Боинг". Погибли 176 человек их которых 11 украинцев: двое пассажиров и девять членов экипажа.