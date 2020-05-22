В Пакистане разбился пассажирский самолет, упав на жилые дома. На борту было 107 человек. Видео
В Пакистане возле аэропорта Карачи разбился пассажирский самолет Airbus 320 авиакомпании Pakistan International Airlines. Он следовал по маршруту из Карачи в Лахор.
Об этом сообщает Dunya News, в пятницу, 22 мая.
Сообщается, что самолет рухнул прямо на жилые дома, в результате инцидента повреждены четыре здания. На место происшествия прибыли подразделения армии и полиции. В больнице Джинна объявлена чрезвычайная ситуация.
Как отмечается, самолет Airbus 320 способный перевозить около 180 пассажиров, однако количество пассажиров было ограничено до 50%, чтобы обеспечить меры социального дистанцирования в условиях пандемии коронавируса. В данный момент собирается информация о состоянии 107 пассажиров, которые находились на борту самолета.
Ранее мы сообщали, что в Пакистане военный самолет рухнул на жилой квартал, погибло 17 человек. Жертвами трагедии стали и 12 гражданских лиц.
Также писали, что в Иране разбился украинский "Боинг". Погибли 176 человек их которых 11 украинцев: двое пассажиров и девять членов экипажа.