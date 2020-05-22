Конфликт в Житомирской области, в результате которого погибли семь человек, произошел после того, как один из погибших обвинил арендатора ставка Анатолия Захаренко в "подставе" и сдаче по подозрению во взятке местного полицейского. А после этого еще и напал на Захаренко с ножом.

Об этом сообщил источник "Страны" в полиции Житомира.

Накануне конфликта у ставка сотрудники ГБР и Управления внутренней безопасности полиции Житомира по подозрению во взятке задержали начальника Попильнянского отделения Коростишевского отдела полиции в Житомирской области подполковника Руслана Мшанецкого. Заявителем был сам Анатолий Захаренко – он пожаловался в том, что местные полицейские пытались "крышевать" его рыболовный бизнес.

"Есть уже первые показания подозреваемого. Все участники – давно знакомы между собой. По словам Анатолия Захаренко, после обильных возлияний, ночью он остался наедине с двумя гостями, остальные пошли спать. Один из оставшихся начал предъявлять ему претензии, что он "слил" в Департамент внутренней безопасности Нацполиции "хорошего парня" - Руслана Мшанецкого, которого они тоже хорошо знали. Кстати, этот подполковник Мшанецкий и сам раньше бывал на рыбалке у Захаренко.

Слово за слово, и через несколько минут двое оставшихся заявили Захаренко, что его "изнасилуют" за "предательство" и "слив". Захаренко послал предъявлявшего претензии. После чего гость схватился за нож, а Захаренко, в свою очередь, за свое ружье. По словам подозреваемого, от выстрелов проснулись остальные гости, подскочили и схватились за стволы, которые привезли с собой. Но Захаренко их опередил, застрелив еще пятерых.

Тот, который якобы убежал – Вадим Федюнин, на самом деле остался на месте. Под стволом Захаренко он попросил его отпустить, сказав, что ничего не видел и не слышал, мол, спал во время стрельбы. Захаренко его отпустил и позволил уйти. После чего сам Захаренко набрал номер полиции и заявил, что застрелил семь человек. Также предложил добровольно сдаться, но попросил только одно – он хотел сдаться не местной полиции, а областной, из Житомира. Одновременно позвонил в полицию тот, которого он отпустил – Вадим Федюнин", - рассказал источник "Страны" в полиции Житомира.

"Страна" также выяснила, что супруга подозреваемого в убийстве Анатолия Захаренко работает в местном сельском совете секретарем, ранее избиралась депутатом местного совета.

Напомним, сегодня замглавы МВД Антон Геращенко сообщил, что в ночь на 22 мая, в лесах под Житомиром пьяный арендатор ставка расстрелял семерых рыбаков.

Как выяснилось позже в бойне погибли военнослужащие Национальной гвардии Украины и батальона имени Кульчицкого.