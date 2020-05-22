Сегодня стало известно о новом уголовном деле против Петра Порошенко. Для дачи показаний по нему экс-президента вызвали в Госбюро расследований на 26 мая.

Речь идет об эпизоде, который ранее был неизвестен - вывозе из Украины картин. Пока по этому делу Порошенко проходит как свидетель.

"Страна" узнала, что вменяют бывшему президенту на этот раз.

Что сказано в повестке

В документе, который опубликован ГБР, указывается, что расследуется дело о незаконном вывозе из Украины 43 картин известных художников. Полотна скрыли от таможенного контроля.

Кто именно вывозил и когда - не говорится, но на допрос вызывают именно Порошенко. Человека, не чуждого коллекционированию.

По какой статье расследуется это дело - в документе не указано. Но можно предположить, что если этой историей занимается ГБР, то речь идет либо периоде работы Порошенко министром экономики времен Януковича, либо - президентом Украины.

Также стоит отметить, что занимается этой историей департамент Госбюро по преступлениям военнослужащих. То есть можно предполагать, что фигурантами являются также пограничники.

Что известно об этой истории

Уголовные дела на Петра Алексеевича - история известная, и фабула большинства из них не раз публиковалась.

Но история с картинами - это, судя по всему, совершенно новое расследование. Ничего о нем раньше слышно не было. А сама ГБР деталей вероятного преступления не раскрывает.

При этом телеграм-канал "Шептун" уже уже публикуют список картин, о которых может идти речь. Правда, их там на одну меньше - 42.

1. Айвазовский Иван Константинович "Рыбацкая лодка", полотно, масло, 1891 год, 214x214 см;

2. Репин Илья Ефимович "Казаки на Черном море" полотно, масло, 360x254 см;

3. Джордано Луки "Католическая милость" полотно, масло, 133,7x98,8 см;

4. Пьетро Барделлино "Поклонение пастухов" полотно, масло, 135,6x125,4 см;

5. Соколов Петр Петрович "Тройка" полотно, масло, 51,1x74,6 см;

6. Суриков Василий Иванович "Этюд солдата" полотно, масло, 45,7x41 см;

7. Клевер Юлий Юльевич "Берег реки зимой" полотно, масло, 55,2x67,6 см;

8. Клевер Юлий Юльевич "Дыня, апельсины груши, виноград и гранаты" полотно, масло, 55,2x67,6 см;

9. Клевер Юлий Юльевич "Лесное мероприятие" полотно, 1895 год, масло, 55,2x67,6 см;

10. Глазунов Илья Сергеевич, "Русская красавица. Мать", полотно, масло, 1973 год, 80x59,6 см;

11. Глазунов Илья Сергеевич "Русская красавица" полотно, масло, 80x59,6 см;

12. Тропин Василий Андреевич "Портрет мужчины в очках" полотно, масло, 1846 год 72,4x61,3 см;

13. Левитан Исаак Ильич "Болото вечером" полотно, масло, 1882 год, 71,4x137,5 см;

14. Котарбинский Вильгельм Александрович "Римская красавица с голубями" полотно, масло, 69x138 см;

15. Котарбинский Вильгельм Александрович "Поцелуй" полотно (дублированное., масло, 126x63,5 см;

16. Горбатов Константин Иванович "Капри" полотно, масло, 90,5x109,75 см;

17. Горбатов Константин Иванович "В ночи" полотно (дублированное на картон., масло, 50x65 см;

18. Хмелюк Василий Михайлович "Портрет молодой женщины" картон, масло, 1956 год, 46x38 см;

19. Миодушевский Иван Осипович "Копия картины Мурильо "Рождество Богородицы" полотно (дублированное., масло, 186x345 см;

20. Бенуа Александр Николаевич "Лес ранней зимой" бумага, акварель, 28,5x43,5 см;

21. Бенуа Александр Николаевич "Запад" бумага, акварель, 1932 год, 30x22 см;

22. Бенуа Александр Николаевич "Запад на озере", бумага, акварель, 1932 год, 26,5x40,5 см;

23. Бенуа Александр Николаевич "Рисунок к "Князю Игорю", бумага, смешанная техника, 1963 год, 69x47 см;

24. Бенуа Александр Николаевич "Покинутый дом во французских Альпах", бумага, карандаш, акварель, 1928 год, 32x41 см;

25. Лагорио Лев Феликсович "Кавказский пейзаж", полотно, масло, 1903 год, 54x71,5 см;

26. Вельтен Вильгельм "Полювання", доска, масло, 24x32 см;

27. Гловацкий "Зимний пейзаж с колодцем" бумага, карандаш, акварель, 16x24,5 см;

28. Тулелко "Дровни зимой" бумага, карандаш, акварель, 16x24,5 сантиметра;

29. Коровин Константин Алексеевич "Молодая женщина в пестрых тенях", полотно, масло, 1911 год, 71x53 см;

30. Коровин Константин Алексеевич "Балерина в зеленом платье", полотно, масло, 1921 год, 87x66 см;

31. Коровин Константин Алексеевич "Сумерки", полотно, масло, 1926 год, 85x65 см;

32. Зарубин Виктор Иванович "Сумерки на причале", полотно, масло, 33x46,5 см;

33. Крижицкий Константин Яковлевич "Петровский парк в Москве", бумага, акварель, 1906 год, 6,75x13,5 см;

34. Платонов Харитон "Сельский пейзаж с церковью", полотно, масло, 1872 год, 57x84 см;

35. Платонов Харитон "Девушка у колодца", полотно, масло, 1891 год, 122x84 см;

36. Кондратенко Гавриил Павлович "Лесной пейзаж", полотно, масло, 1894 год, 74x127 см;

37. Колесников Степан Федорович "Архипелаг", полотно, масло, 1943 год, 72x97 см;

38. Зоммер Рихард-Карл Карлович "Телеги, запряженные волами, на фоне горного пейзажа", полотно, масло, 1920 год, 33x60 см;

39. Владимиров Иван Алексеевич "Кормление лошади", картон, масло, 1900 год, 50x69 см;

40. Соколов Павел Петрович "В церкви", бумага, акварель, 1861, 36x27 см;

41. Верещагин Василий Васильевич "Аллегорическая композиция", бумага, картон, акварель, тушь, 1887, 23x30 см;

42. Клодт Михаил Константинович "Пейзаж с коровами", полотно, масло, 1874 год, 28x74 см.

О том, что картин в деле должно быть 42, пишет и юрист Андрей Портнов, который является заявителем по более ранним уголовным делам против Порошенко.

Он говорит, что будущий гарант одну из своих коллекционных картин дарил президенту Виктору Януковичу на день рождения.

"Дико извиняюсь, разбираться надо по поводу 42-х. Картину Айвазовского 1851 года "Константинополь на рассвете" за 1,8 миллионов долларов он подарил в 2012-м году на день рожденья Януковичу, через несколько месяцев после его назначения Януковичем министром экономики в правительстве Азарова. Поэтому, арестовывать и конфисковывать можно только сорок две", - говорит Портнов, который в то время работал в администрации президента.

Как связан Порошенко с картинами?

Судя по декларации - Петр Алексеевич коллекционер со стажем. У него есть следующие объекты живописи:

коллекция картин украинских и российских мастеров 19-20 века в количестве 65 единиц

коллекция картин современных художников импрессионистов и сюрреалистов (4 единицы)

Порошенко в декларации отмечает, что коллекцию картин приобрел задолго до того, как стал президентом.

Об этом СМИ рассказывал еще в бытность Петра Алексеевича главой наблюдательного совета НБУ. В 2011 году сообщалось, что у него более 50 картин кисти Айвазовского.

Кстати, уже будучи президентом Порошенко попал "картинный" скандал. Адвокат из итальянского города Верона обвинил гаранта в присвоении 17 похищенных из местного музея старинных работ.

В 2015 году картины были украдены из веронского музея "Кастельвеккьо". И в мае 2016 года - задержаны в Одесской области при переправке на территорию Молдовы.

Однако Украина не торопилась возвращать ценности в Италию. И через полгода проволочек в этом обвинили Порошенко. Итальянский пдвокат Гуариенте Гуариенти подал заявления против украинского президента к украинской и итальянской прокуратуре.

"Преступление, которые я вижу в действиях президента Украины – это удержание в течение минимум шести месяцев картин, похищенных в Вероне. Это может квалифицироваться, как приобретение краденого", - пояснил юрист.

Интересно, что почти сразу после этого - в декабре - Порошенко поехал в Верону и передал музею 17 украденных полотен. За что ему даже вручили звание почетного гражданина Вероны, но через пару лет лишили его этого титула, заявив, что поторопились.

История странная, но пока не понятно - действительно ли Порошенко был причастен к полугодовому удержания итальянских картин в Украине.

Но вернемся к тому, какое уголовное дело могут расследовать сейчас.

О том, что Порошенко мог часть своей коллекции вывезти за границу, говорили уже давно. В 2016 году журналисты программы "Схемы" заявили о его вилле в испанской Марбелье, где, кроме прочего, есть и картинная галерея.

Эту виллу также сфотографировала "Страна" (подробнее о ней мы рассказывали в материале "Куриные боги".)

В декларации у экс-президента этот дом отсутствует.

В декабре 2018 года беглый депутат Александр Онищенко рассказал в эфире НТВ о том, что Порошенко свозит на эту виллу ценные предметы искусства.

"Есть стопроцентная информация о том, что Порошенко вкладывает наворованные деньги в ценности, произведения искусства. Он покупал картины на аукционе "Сотбис". Например, одну купил за $30 млн", - говорил Онищенко.

Также экс-нардеп говорил о том, что переправляет Порошенко и ценности из Украины - причем делается это якобы по дипломатическим каналам, с задействованием посольства Украины в Испании (дипломатическая почта позволяет обходить таможенный досмотр).

Пока это наболее логичная версия, куда и каким образом Петр Алексеевич мог вывозить картины. Однако подтвердится она или нет - станет понятно скорее всего уже в день допроса Порошенко. Если он на него, конечно, явится.

Что означает новое дело на Порошенко

Интересно, что допросы экс-президента возобновились после довольно длительного перерыва. Последний раз Порошенко был в ГБР 16 марта - там его допрашивали о керченском инциденте с пленением моряков.

То есть бывшего гаранта следствие не трогало более двух месяцев. Несмотря на 17 незакрытых уголовных дел.

Нынешнее дело интересно тем, что на допрос по нему вызвали после совершенного иного скандала - о пленках Байдена, по которым Генпрокуратура уже открыла уголовное производство. На них Порошенко по приказу иностранных чиновников менял украинских госслужащих и вмешивался в работу правоохранительных органов.

Тему этих пленок поднимал даже президент Владимир Зеленский, обещая Порошенко "много приключений". Однако сразу после скандала экс-гаранта вызвали на допрос по совсем иному делу.

Складывается впечатление, что внимание общественности пытаются переключить на что-то другое и уйти от скользкой темы внешнего управления Украиной.

При этом демонстративно оставить Порошенко в покое будет означать слабость Зеленского. И в этом смысле новое уголовное дело может быть инструментом затягивания времени.

Ведь по давно открытым делам уже нужно делать следующие шаги - выписывать подозрения, назначать экспертизы, проводить очные ставки и другие процессуальные действия. А новое дело позволит обнулить эти процессы и опять потянуть время - чтобы продлить иллюзию возмездия экс-президенту. Которого, судя по всему, всерьез преследовать не собираются.