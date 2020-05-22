Член наблюдательного совета "Укрзализныци", бывший народный депутат и журналист Сергей Лещенко дал большое интервью изданию "Бабель", но запретил его публиковать, потребовав позволить ему самостоятельно редактировать первоначальную версию.

Об этом сообщает само издание в пятницу, 22 мая.

"Дать интервью Сергей Лещенко согласился при условии, что он читает и согласовывает текст к публикации...Беседа с ним длилась более двух часов, а полная расшифровка интервью заняла 37 страниц. Редакция сократила интервью до приемлемых для онлайн-формата размеров, некоторые вопросы объединила, не исказилась слов спикера и точно передала суть ответов", - говорится в сообщении.

По информации СМИ, Лещенко, впервые в истории издания, отказался согласовывать текст, сославшись на то, что разговор был значительно длиннее. Он попросил первоначальную версию беседы и захотел сам поработать над текстом, который можно было бы опубликовать.

"На предложение редакции указать на неточности, искаженные цитаты или информацию, экс-нардеп ответил отказом и потребовал полной расшифровки", - добавили в сообщении.

В интервью поднималось много вопросов, среди которых:

Каким образом Лещенко прошел отбор на должность члена наблюдательного совета "Укрзализныци" опыт работы в транспортной сфере.

Были ли договоренности о его назначении к власти в обмен на поддержку Владимира Зеленского во время президентской избирательной кампании.

Почему его работу не может выполнять эксперт с большим опытом работы в транспортной сфере.

Как он относится к тому, что одним из активных публичных лоббистов Саакашвили также был депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский. Последний Лещенко называет рупором Коломойского и утверждает, что депутат озвучивает выгодные олигарху тезиса.

Имел отношение к его назначению его давний знакомый, бывший глава Офиса президента Андрей Богдан.

Напомним, в январе экс-нардеп Сергей Лещенко стал главой комитета по вопросам комплаенса и антикоррупции, который создал наблюдательный совет "Укрзализныци". В этой должности он должен обучать руководство и работников этическому поведению и борьба с коррупцией. Первая "зарплата" Лещенко на новом посту составила 136 тысяч гривен. Позже "Страна" сообщила, что Лещенко за неполных четыре месяца получил от "Укрзализныци" уже более миллиона гривен.