Государственную таможенную службу Украины вместо уволенного в конце апреля Максима Нефедова может возглавить первый заместитель председателя Госпогранслужбы Владимир Никифоренко.

Об этом со ссылкой на источник в Офисе президента сообщает Telegram-канал "Политика Страны".

Владимир Никифоренко, как сообщает источник, близок к влиятельному человеку в Харькове, бывшему пограничнику Вадиму Слюсареву. Его в Харькове называли "королем Гоптовки" - контрольно-пропускного пункта на границе с Россией.

Слюсарев, по данным источника, связан с нардепом от "Слуги народа" Павлом Сушко, а также с первым заместителем главы Офиса президента Сергеем Трофимовым.



Кроме того, по данным источника, со Слюсаревым, Сушко и Трофимовым связан и нынешний глава Госпогранслужбы Дейнеко.

Напомним, недавно стало известно, что Максим Нефедов решил обжаловать свое увольнение через суд. Также он просит Окружной админсуд Киева взыскать в его пользу сумму среднего заработка "за период вынужденного прогула".