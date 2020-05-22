Начальником таможни могут назначить замглавы Госпогранслужбы, близкого к "королю Гоптовки"
Государственную таможенную службу Украины вместо уволенного в конце апреля Максима Нефедова может возглавить первый заместитель председателя Госпогранслужбы Владимир Никифоренко.
Об этом со ссылкой на источник в Офисе президента сообщает Telegram-канал "Политика Страны".
Владимир Никифоренко, как сообщает источник, близок к влиятельному человеку в Харькове, бывшему пограничнику Вадиму Слюсареву. Его в Харькове называли "королем Гоптовки" - контрольно-пропускного пункта на границе с Россией.
Слюсарев, по данным источника, связан с нардепом от "Слуги народа" Павлом Сушко, а также с первым заместителем главы Офиса президента Сергеем Трофимовым.
Кроме того, по данным источника, со Слюсаревым, Сушко и Трофимовым связан и нынешний глава Госпогранслужбы Дейнеко.
Напомним, недавно стало известно, что Максим Нефедов решил обжаловать свое увольнение через суд. Также он просит Окружной админсуд Киева взыскать в его пользу сумму среднего заработка "за период вынужденного прогула".