В Днепре медики фальсифицируют данные ПЦР-тестов и ставят ложно-позитивные результаты некоторым людям, чтобы отправить их на карантин и отстранить от управленческой деятельности.

Такое обвинение на своей странице в соцсети выдвинул выходец из Днепра нардеп от "Слуги народа" Кирилл Нестеренко.

Он заявил, что главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в этом вопросе умышленно покрывает своих подчиненных.

"По моему обращению полицией Днепропетровской области открыто уголовное производство по факту подделки ПЦР исследований в отношении должностных лиц лабораторного центра.

По моей информации Ляшко настойчиво вмешивается в расследование и пытается увести от ответственности своих подчиненных, скрыть следы преступления. Его цель не дать вскрыться правде о том, что по всей стране его работники где умышленно, а где в силу грубейших нарушений Технологии проведения исследований перекручивают статистику заболеваемости", - пишет Нестеренко.

Автор поста заявил, что считает своим долгом вывести "эту масштабную аферу" на чистую воду.

Также он опубликовал документ об открытии уголовного производства Нацполицией Днепропетровской области.

Отметим, что ранее о том же говорил и глава облсовета Святослав Олейник.

"Многие вещи не сходятся. В том числе, количество больных и тех, кто выздоровел. Сегодня у многих, у кого подтвердили болезнь, нет никаких симптомов. Даже из тех, кто сейчас в больницах: 36% госпитализированных чувствуют себя хорошо. Путем выявления антител к коронавирусу в крови возможно установить, кто из подтвержденных на сегодня реально болел COVID, а кто нет. Для этого необходимо дополнительно оборудовать лабораторию, и мы сейчас этим занимаемся", - рассказал председатель облсовета.

Также Олейник рассказал, что сегодня была создана комиссия, которая начала расследование и должна установить причины недостоверной статистики.

"Или это человеческий фактор, или плохое качество самих тестов ПЦР, или какие-то лабораторные ошибки - сейчас это устанавливают все компетентные органы", - заявил он.

На все эти заявления отреагировал мэр Днепра Борис Филатов. В своем посте в соцсети градоначальник изложил свою версию причин поднятого скандала.

"Дело в том, что по Днепру давно и упорно ходят слухи, будто некоторое количество областных чиновников поймали "корону", но обиделись из-за того, что этот факт не удалось скрыть от прессы.

И посему они решили, что против них существует заговор, цитирую бред воспаленного начальничьего воображения: "с целью устранения их от управленческой деятельности", - объясняет Филатов.

По словам Филатова, в результате этого "слуги народа" фактически остановили диагностику на коронавирус в Днепре.

"То, что сегодня устроили часть "зеленых" депутатов ВР вокруг лабораторных центров, делающих ПЦР-диагностику, трудно не назвать диверсией.

Например, в Днепре депутатское бродячее шапито, получившее свои мандаты из рук оболваненных избирателей лишь волей случая, фактически остановило диагностику на коронавирус", - написал в соцсети мэр Днепра.

Чуть позже появился комментарий главы Общественного совета при мэрии Геннадия Корбана.

"Уважаемые жители Днепра и Днепропетровской области, мы не выходим из карантина, и вот почему. Речь пойдет о ситуации которая сложилась вокруг Областной государственной лаборатории, которая является единственным центром тестирования на коронавирус. Так вот, работа лаборатории и соответственно тестирование остановлено", - пишет Корбан.

По его словам, "какое-то время назад областные чиновники и нардепы СН якобы сдали тесты на корону или не на корону. А может и не сдавали вовсе или сделали это анонимно, под покровом ночи. Кто из них оказался инфицированным , а кто нет, я не знаю. Документов нет. Но результаты их явно не удовлетворили. И они начали мстить. Вместо того чтобы сделать как и полагается повторные тесты, областные чиновники вместе с нардепами СН инициировали уголовные расправы при помощи подконтрольных им правоохранителей над коллективом Областной государственной лаборатории. Над простыми людьми, работающими за копейки и день и ночь, устраивая им бесконечные допросы".

Напомним, 7 мая стало известно, что коронавирус пробрался в Днепропетровскую ОГА. Губернатор Александр Бондаренко сообщил, что 50 контактировавших с ним людей ждут результаты тестов.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве переболевших коронавирусом по несколько месяцев не выпускают с больничного из-за некорректных тестов.