Мэр Днепра заявил о блокировании в городе процесса ПЦР-тестирования на коронавирус. Фото: facebook.com

В Днепре медики фальсифицируют данные ПЦР-тестов и ставят ложно-позитивные результаты некоторым людям, чтобы отправить их на карантин и отстранить от управленческой деятельности.

Такое обвинение на своей странице в соцсети выдвинул выходец из Днепра нардеп от "Слуги народа" Кирилл Нестеренко.

Он заявил, что главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в этом вопросе умышленно покрывает своих подчиненных.

"По моему обращению полицией Днепропетровской области открыто уголовное производство по факту подделки ПЦР исследований в отношении должностных лиц лабораторного центра.

По моей информации Ляшко настойчиво вмешивается в расследование и пытается увести от ответственности своих подчиненных, скрыть следы преступления. Его цель не дать вскрыться правде о том, что по всей стране его работники где умышленно, а где в силу грубейших нарушений Технологии проведения исследований перекручивают статистику заболеваемости", - пишет Нестеренко.

Автор поста заявил, что считает своим долгом вывести "эту масштабную аферу" на чистую воду.

Также он опубликовал документ об открытии уголовного производства Нацполицией Днепропетровской области.

документ об открытии уголовного производстваскриншот сообщения

Отметим, что ранее о том же говорил и глава облсовета Святослав Олейник. 

"Многие вещи не сходятся. В том числе, количество больных и тех, кто выздоровел. Сегодня у многих, у кого подтвердили болезнь, нет никаких симптомов. Даже из тех, кто сейчас в больницах: 36% госпитализированных чувствуют себя хорошо. Путем выявления антител к коронавирусу в крови возможно установить, кто из подтвержденных на сегодня реально болел COVID, а кто нет. Для этого необходимо дополнительно оборудовать лабораторию, и мы сейчас этим занимаемся", - рассказал председатель облсовета.

Также Олейник рассказал, что сегодня была создана комиссия, которая начала расследование и должна установить причины недостоверной статистики.

"Или это человеческий фактор, или плохое качество самих тестов ПЦР, или какие-то лабораторные ошибки - сейчас это устанавливают все компетентные органы", - заявил он. 

На все эти заявления отреагировал мэр Днепра Борис Филатов. В своем посте в соцсети градоначальник изложил свою версию причин поднятого скандала.

"Дело в том, что по Днепру давно и упорно ходят слухи, будто некоторое количество областных чиновников поймали "корону", но обиделись из-за того, что этот факт не удалось скрыть от прессы.

И посему они решили, что против них существует заговор, цитирую бред воспаленного начальничьего воображения: "с целью устранения их от управленческой деятельности", - объясняет Филатов.

По словам Филатова, в результате этого "слуги народа" фактически остановили диагностику на коронавирус в Днепре.

"То, что сегодня устроили часть "зеленых" депутатов ВР вокруг лабораторных центров, делающих ПЦР-диагностику, трудно не назвать диверсией.

Например, в Днепре депутатское бродячее шапито, получившее свои мандаты из рук оболваненных избирателей лишь волей случая, фактически остановило диагностику на коронавирус", - написал в соцсети мэр Днепра.

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Чуть позже появился комментарий главы Общественного совета при мэрии Геннадия Корбана.

"Уважаемые жители Днепра и Днепропетровской области, мы не выходим из карантина, и вот почему. Речь пойдет о ситуации которая сложилась вокруг Областной государственной лаборатории, которая является единственным центром тестирования на коронавирус. Так вот, работа лаборатории и соответственно тестирование остановлено", - пишет Корбан. 

По его словам, "какое-то время назад областные чиновники и нардепы СН якобы сдали тесты на корону или не на корону. А может и не сдавали вовсе или сделали это анонимно, под покровом ночи. Кто из них оказался инфицированным , а кто нет, я не знаю. Документов нет. Но результаты их явно не удовлетворили. И они начали мстить. Вместо того чтобы сделать как и полагается повторные тесты, областные чиновники вместе с нардепами СН инициировали уголовные расправы при помощи подконтрольных им правоохранителей над коллективом Областной государственной лаборатории. Над простыми людьми, работающими за копейки и день и ночь, устраивая им бесконечные допросы".

Напомним, 7 мая стало известно, что коронавирус пробрался в Днепропетровскую ОГА. Губернатор Александр Бондаренко сообщил, что 50 контактировавших с ним людей ждут результаты тестов. 

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве переболевших коронавирусом по несколько месяцев не выпускают с больничного из-за некорректных тестов.

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