Жертвы арендатора ставка в Житомирской области, перед тем, как он с ними расправился, вспомнили его российское происхождение и якобы угрожали изнасиловать его из-за того, что он перед этим сдал правоохранителям полицейского, который вымогал у него деньги.

Об этом сообщил журналист Виталий Губин на своей странице в Facebook.

По его словам, вчера по заявлению арендатора ставка задержали местного начальника полиции, который регулярно вымогал у него деньги. В тот же день заявитель начал выписать со своими знакомыми военнослужащими из НГУ.

"Выпили так, что хозяину вспомнили его российское происхождение, и за то, что сдал крохобора-копа, пообещали изнасиловать. Хозяин тогда взял ружье, на него с ножом кинулся один из гостей. Дальше месиво, застрелил семерых, восьмого отпустил... Сдался мужик ДВБшникам сам, грозил в противном случае что будет бойня, а-ля в фильмах про Рембо", - написал Губин.

Напомним, ранее замглавы МВД Антон Геращенко сообщил, что ночью, 22 мая, в лесах Житомирщины пьяный арендатор ставка расстрелял семерых рыбаков.

Позже в СМИ сообщили, что в бойне погибли военнослужащие Национальной гвардии Украины и батальона имени Кульчицкого.