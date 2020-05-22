Сегодня, 22 мая, Шевченковский районный суд Киева удовлетворил жалобу адвокатов Ивана Кузнецова, которого в Одессе убил радикал Сергей Стерненко. Напомним, что убитому следователи СБУ официально объявили подозрение.

О решении суда на своем сайте сообщил известный юрист Андрей Портнов.

"Шевченковский суд Киева удовлетворил сегодня жалобу наших адвокатов в интересах погибшего в Одессе Ивана Кузнецова, убитого поддерживаемым фракциями Порошенко и Вакарчука одесским отморозком Стерненко.

Суд установил, что СБУ противоправно скрывала от наших адвокатов материалы дела и обязал раскрыть их в течении трех дней.

После ознакомления вывернем все фальсификации в деле и проведем серию судебных процессов, изобличающих СБУ и убийцу. Все будет максимально быстро и публично", - написал Андрей Портнов.

Ранее "Страна" публиковала материал "Киднеппинг, грабеж, убийство. За что могут посадить радикала Стерненко после смены генпрокурора".