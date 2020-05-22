Вопреки ожиданиям украинцев с 22 мая, когда в стране ввели очередной этап послабления карантина, не открылись спорклубы, спортшколы, спортзалы и фитнес-центры. Тренировки по-прежнему доступны лишь членам Национальных сборных команд, а для всех остальных спортзалы откроются с 1 июня, но пока без работы бассейнов.

Путаница в датах могла возникнуть из-за того, что с 22 мая власти разрешили проводить спортивные соревнования, в которых участвуют до 50 человек. В спортивной среде это решение считают курьезным, поскольку спортсмены почти три месяца были лишены полноценных тренировок и вряд ли кто-то находится в подходящей для соревнований форме.

Сегодня часть национальных спортивных федераций опубликовали разъяснения о послаблениях карантина, которые связаны со спортом. С 1 июня в Украине откроют такие спортивные учреждения:

Детско-юношеские спортивные школы;

Школы высшего спортивного мастерства;

Центры олимпийской подготовки;

Училища.

Также вернутся к работе спортивные клубы и фитнес-центры, но с ограничением групповых занятий до 10 человек.

Ранее "Страна" писала о том, что сегодня под Кабмином дети-спортсмены требовали открыть бассейны.

Также мы сообщали, что Минздрав опубликовал правила работы спортзалов в Украине.