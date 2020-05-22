Экс-боец "Азова" снялся с сепаратистами в фильме про бои под Широкино. В "Азове" его осудили
Экс-боец полка "Азов" Михаил Бурмистенко (позывной "Бон") снялся в одной передаче вместе с участниками "армии ДНР".
Видео было опубликовано в Youtube на канале Grey Zone.
В ролике четверо мужчин, включая Бурмистенко, вели обсуждение событий февраля 2015 года во время боев около Широкино, в которых участвовал "Азов".
В видео использовали фрагменты тех боев, а участники шоу делились своими воспоминаниями.
После выхода видео в пресс-службе "Азова" резко осудили участие в нем своего бывшего бойца.
"Бойцы полка "Азов" категорически осуждают поступок ветерана нашего подразделения. По нашему мнению, любое участие бойцов украинской армии в фрик-шоу захватчиков является недопустимым. Такие действия ‒ на руку нашему врагу, ведь информационные баталии играют важную роль в российско-украинской войне, что уже шестой год продолжается на Донбассе", - заявил в "Азове".