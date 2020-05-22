Экс-боец полка "Азов" Михаил Бурмистенко (позывной "Бон") снялся в одной передаче вместе с участниками "армии ДНР".

Видео было опубликовано в Youtube на канале Grey Zone.

В ролике четверо мужчин, включая Бурмистенко, вели обсуждение событий февраля 2015 года во время боев около Широкино, в которых участвовал "Азов".

В видео использовали фрагменты тех боев, а участники шоу делились своими воспоминаниями.

После выхода видео в пресс-службе "Азова" резко осудили участие в нем своего бывшего бойца.

"Бойцы полка "Азов" категорически осуждают поступок ветерана нашего подразделения. По нашему мнению, любое участие бойцов украинской армии в фрик-шоу захватчиков является недопустимым. Такие действия ‒ на руку нашему врагу, ведь информационные баталии играют важную роль в российско-украинской войне, что уже шестой год продолжается на Донбассе", - заявил в "Азове".