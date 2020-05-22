В Киеве, где по состоянию на утро пятницы выявили уже 2 522 случаев коронавируса, могут не смягчить карантин 23 мая, как планировалось. Но мэр Киева Виталий Кличко обратился к правительству с просьбой позволить отменить ряд ограничений.

Об этом в ходе онлайн-брифинга 22 мая сообщил мэр столицы Виталий Кличко, видео обнародовано в Facebook.

"Я обращаюсь к правительству со следующим: позволить возобновить работу наземного транспорта и торговых заведений до 1 тысячи квадратных метров. Не открывать площадки. Метро открыть с 25 мая, потому что в городе происходит транспортный коллапс", - скзал Кличко.

Теперь он ждет реакции правительства. По словам Кличко, завтра утром состоится заседание комиссии техноэкологической безопасности и ЧС и примет окончательное решение по Киеву.

Отметим, что с завтра столица собиралась смягчать карантин. Ранее Минздрав заявило, что Киев и еще 11 регионов не отвечают критериям 2 этапа ослабления (количество больных на 100 тысяч населения за последние 7 дней должно быть 12, а в Киеве 15). Последние 6 дней заболеваемость была в норме, но 7 дней назад была вспышка в интернате для девочек, которая и стала причиной негативной статистики.

Напомним, в Минздраве уже публиковали данные, согласно которым Киев, Киевская и еще 10 областей не готовы выйти из карантина. Общее количество новых случаев Covid-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения в столице на сегодня составляет 15,6. При этом Кабмин в качестве обязательного условия дальнейшего снятия ограничений обозначил, что этот показатель должен быть меньше 12.

Также мы писали, что Киевская область отказалась выходить из карантина.

Кроме того, во Львове и Ровенской области также отказались смягчать карантин с 22 мая.