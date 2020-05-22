В Киеве по состоянию на утро пятницы, 22 мая, коронавирус обнаружили уже у 2 522 человек. При этом 47 случаев Covid-19 выявили в течение минувших суток.

Об этом в ходе онлайн-брифинга 22 мая сообщил мэр столицы Виталий Кличко, видео обнародовано в Facebook.

Среди заболевших, по словам Кличко, 9 медиков. За прошлые сутки в столице зафиксирован один летальный случай Covid-19, всего - 58. В течение последних 24 часов заболели 22 женщины от 19 до 86 лет, 23 мужчин от 19 до 76 лет, двое мальчиков, которым 9 и 10 лет.

Выздоровели за сутки 22 человека, всего коронавирус преодолели 338 жителей столицы.

Отметим, что рост числа новых случаев коронавируса в столице немного замедлился. Вчера сообщалось о 65 новых заболевших, 20 мая - о 51 случае коронавируса за сутки, а 19 мая - всего о 38.

Напомним, в Минздраве считают, что Киев пока не готов выйти из карантина. Дело в том, что в столице общее количество новых случаев Covid-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения составляет 15,6. При этом Кабмин для дальнейшего снятия ограничений в качестве одного из условий обозначил, что этот показатель должен быть меньше 12.

Также мы писали, что по состоянию на утро 22 мая количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 20 148 человек.