В пятницу, 22 мая, в Киеве возобновили работу общественного транспорта. В одном из районов Киева на остановке выстроилась 200 метровая очередь и чтобы попасть в троллейбус людям приходилось стоять в ней по полтора часа. Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Сергей Костеж.

"Люди полтора часа стоят в 200-метровой очереди на троллейбус. Причем стоят не только троещинцы, но и жители Дарницы, который с пяти утра ехали сюда, чтобы отсюда ехать (!!!) ехать на Петровку", – говорится в сообщении.

Кроме того, журналист в следующем посте раскритиковал перекрытие "в разгар коллапса" моста Патона для ремонтных работ.

"А еще очень умное решение от киевских крепчайших хозяйственников - прямо в разгар коллапса на Северном мосту перекрыть на ремонт мост Патона. Просто гениальный план!... И да, зачем на мосту Патона в третий раз за 5 лет перекладывать здоровый, свежий асфальт? Чтобы что?" - написал Сергей Костеж.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве общественный транспорт будет возить в два раза меньше пассажиров.

Также мы сообщали, что Кабмин разрешит открыть метро 25 мая Днепру и Харькову, но не Киеву.