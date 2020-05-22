В возрасте 67 лет умер украинский политик, бывший народный депутат Верховной Рады от партии "Блок Петра Порошенко" Анатолий Матвиенко. О причинах смерти неизвестно.

Об этом сообщил народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Николай Княжицкий на странице в Facebook.

"Умер Анатолий Сергеевич Матвиенко. Он всегда был патриотом и настоящим украинцем, в независимой Украине всегда был одним из лидеров национально-демократических сил. Анатолий Матвиенко любил и поддерживал украинскую культуру, исторические исследования. У него всегда была мечта объединить украинские церкви, видеть Украину сильной и соборной…", - написал Княжицкий.

Анатолий Сергеевич Матвиенко родился 22 марта 1953 года, городе Бершадь, Винницкой области.

В 2006-2007 - народный депутат 5 созыва от блока "Наша Украина", член УРП "Собор";

В 2007 году был избран народным депутатом 6 созыва от блока "Наша Украина - Народная Самооборона" как председатель Украинской республиканской партии "Собор";

А 2014 году - народный депутат от партии "Блок Петра Порошенко", был членом партии.

10-й председатель Совета министров Автономной Республики Крым (20 апреля 2005 - 21 сентября 2005). Кандидат политических наук (2010).

Ранее мы писали, что под Черновцами от коронавируса скончался местный депутат. Также сообщали, что во Львове умер отец Святослава Вакарчука.