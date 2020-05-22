Брат подозреваемого в массовом убийстве, которое произошло на пруду в районе села Новоселица Житомирской области, не верит в версию инцидента, обнародованную замглавой МВД Антоном Геращенко.

Он считает, что его родственник, хозяин пруда, не мог расстрелять семерых человек просто так. По его словам, погибшие пришли не с мирными планами, а с собой у них был арсенал оружия.

Об этом сообщает Telegram-канал PavlovskyNews.

Так, Виктор, брат мужчины, которого подозревают в расстреле семерых человек, рассказал журналистам, что его родственник жаловался на вымогательство со стороны местной полиции, которая якобы требовала деньги и рыбу за аренду ставка. По словам мужчины, вчера местного начальника райотдела задержала за взятку ГБР, а вечером к брату приехали знакомые "добровольцы", которые заподозрили его в "подставе".

Виктор утверждает, что сначала мужчины действительно выпивали, но после этого сами спровоцировали конфликт, который завершился гибелью гостей. По словам мужчины, его брат получил пулевое ранение руки, а у погибших в машине позже обнаружили арсенал оружия – автомат, карабин, пистолет. Родственник не верит, что к его брату шли с мирными планами.

Отметим, о том, что среди погибших есть действующие военнослужащие ранее уже сообщали СМИ. Речь идет о бойцах батальона имени Кульчицкого Владиславе Мамаченко и Андрее Москальце, приписанном к Гостомельского воинской части №3018 НГУ Виталии Вульчине, двух воинах с позывными "Фин" и "Скандер", а также киевском волонтере Романе Ханенко и работнике Киевского Национального авиационного университета Александре Белоусе.

Замглавы МВД Антон Геращенко, который первый сообщил о происшествии, утверждал, что мужчины, компания киевлян, старых друзей, которые там собирались уже не раз половить рыбы, отдыхали вместе с арендатором пруда. Позже они выпили и шестеро из них отправились спать. А потом, "на почве внезапно возникших резких неприязненных отношений, арендатор водоема начал расстреливать гостей". Выжить удалось только одному мужчине, он убежал и вызвал полицию.

Напомним, мы публиковали фото места трагедии в Житомирской области, снятое с полицейского квадрокоптера.