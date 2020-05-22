Бойня под Житомиром. Арендатор пруда расстрелял 7 бойцов Нацгвардии
Появились новые подробности бойни 22 мая на берегу водоема вблизи села Новоселица Попельнянского района Житомирской области, где арендатор ставка расстрелял семь человек.
Как оказалось погибли военнослужащие Национальной гвардии Украины и батальона имени Кульчицкого. Об этом сообщает информированный источник Dетектив-Info.
По его словам, сегодня около 01:00 в местное отделение полиции обратился 43-летний работник Киевского Национального авиационного университета Вадим Федюнин. Мужчина рассказал, что в компании из восьми человек, в которой он находился вблизи водоема в Новоселицы, возник спор с арендатором ставка. Последний в ходе конфликта использовал огнестрельное оружие, смертельно ранив семь мужчин из охотничьего гладкоствольного ружья ИЖ-58.
Фото: detective-info.com.ua
По информации источников, среди погибших есть действующие военнослужащие Национальной гвардии Украины. Речь идет о бойцах батальона имени Кульчицкого Владиславе Мамаченко и Андрее Москальце (по прозвищам "Малек" и "Бородатый"), приписанным к Гостомельской воинской части №3018 НГУ, Виталие Вульчине, двух воинах с позывными "Фин" и "Скандер" (он же "Украинский татарин "), а также киевском волонтере Романе Ханенко ("Гець") и работнике Киевского Национального авиационного университета Александре Белоусе.
Предварительно установлено, что в процессе конфликта их расстрелял 58-летний владелец ставка Анатолий Захаренко, которого в октябре 2015 привлекали к административной ответственности за нарушение правил хранения охотничьего оружия.
На месте происшествия была изъята винтовка ИЖ-58, по факту трагедии возбуждено уголовное дело об умышленном убийстве двух или более лиц (п.1 ч.2 ст.115 УК Украины).
Сейчас рассматривается две версии трагических событий. В частности, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко интерпретировал ситуацию, будто у водоема накануне собралась компания старых друзей (очевидно, под этими лицами подразумеваются расстрелянные военнослужащие и волонтеры), вместе с которыми находился и арендатор водоема Захаренко. Мужчины совместно ловили рыбу, употребляли алкогольные напитки, а затем шесть из них улеглись отдыхать, в то время как остальные трое - продолжали застолье.
Что случилось потом, точно неизвестно, но в дальнейшем между собутыльниками возник спор, и Захаренко схватился за оружие. По словам Геращенко следует, что арендатор водоема сначала убил двух мужчин, которые находились рядом с ним, а в дальнейшем решил убить и тех, которые спали.
Согласно второй версии, обнародованной в соцсетях, история имеет несколько иную подоплеку. Согласно этой версии, раньше с Захаренко требовали "дань" местные правоохранители, а когда тот отказался и сдал "оборотней в погонах", к нему на "разборки" пришли АТОшники, конфликт с которыми и закончился стрельбой.
Можно добавить, что накануне трагедии на сайте полиции Житомирской области было сообщение о разоблачении на взятке (ч.3 ст.368 УК Украины) начальника полиции одного из районов области, который за "невмешательство в деятельность, связанную с разведением рыбы требовал у 58-летнего жителя Романовского района ежемесячно передавать ему 10 тысяч гривен".
По информации источника, речь как раз и шла именно о водоеме возле села Новоселица. Тогда "оборотнем в погонах" оказался начальник Попильнянского отделения Коростышевского отдела полиции ГУ НП в Житомирской области, подполковник Руслан Мшанецкий, а заявителем, который и пожаловался на вымогательство, выступал именно Анатолий Захаренко.