Появились новые подробности бойни 22 мая на берегу водоема вблизи села Новоселица Попельнянского района Житомирской области, где арендатор ставка расстрелял семь человек.

Как оказалось погибли военнослужащие Национальной гвардии Украины и батальона имени Кульчицкого. Об этом сообщает информированный источник Dетектив-Info.

По его словам, сегодня около 01:00 в местное отделение полиции обратился 43-летний работник Киевского Национального авиационного университета Вадим Федюнин. Мужчина рассказал, что в компании из восьми человек, в которой он находился вблизи водоема в Новоселицы, возник спор с арендатором ставка. Последний в ходе конфликта использовал огнестрельное оружие, смертельно ранив семь мужчин из охотничьего гладкоствольного ружья ИЖ-58.

Фото: detective-info.com.ua

По информации источников, среди погибших есть действующие военнослужащие Национальной гвардии Украины. Речь идет о бойцах батальона имени Кульчицкого Владиславе Мамаченко и Андрее Москальце (по прозвищам "Малек" и "Бородатый"), приписанным к Гостомельской воинской части №3018 НГУ, Виталие Вульчине, двух воинах с позывными "Фин" и "Скандер" (он же "Украинский татарин "), а также киевском волонтере Романе Ханенко ("Гець") и работнике Киевского Национального авиационного университета Александре Белоусе.

Предварительно установлено, что в процессе конфликта их расстрелял 58-летний владелец ставка Анатолий Захаренко, которого в октябре 2015 привлекали к административной ответственности за нарушение правил хранения охотничьего оружия.

На месте происшествия была изъята винтовка ИЖ-58, по факту трагедии возбуждено уголовное дело об умышленном убийстве двух или более лиц (п.1 ч.2 ст.115 УК Украины).

Сейчас рассматривается две версии трагических событий. В частности, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко интерпретировал ситуацию, будто у водоема накануне собралась компания старых друзей (очевидно, под этими лицами подразумеваются расстрелянные военнослужащие и волонтеры), вместе с которыми находился и арендатор водоема Захаренко. Мужчины совместно ловили рыбу, употребляли алкогольные напитки, а затем шесть из них улеглись отдыхать, в то время как остальные трое - продолжали застолье.

Что случилось потом, точно неизвестно, но в дальнейшем между собутыльниками возник спор, и Захаренко схватился за оружие. По словам Геращенко следует, что арендатор водоема сначала убил двух мужчин, которые находились рядом с ним, а в дальнейшем решил убить и тех, которые спали.

Согласно второй версии, обнародованной в соцсетях, история имеет несколько иную подоплеку. Согласно этой версии, раньше с Захаренко требовали "дань" местные правоохранители, а когда тот отказался и сдал "оборотней в погонах", к нему на "разборки" пришли АТОшники, конфликт с которыми и закончился стрельбой.

Можно добавить, что накануне трагедии на сайте полиции Житомирской области было сообщение о разоблачении на взятке (ч.3 ст.368 УК Украины) начальника полиции одного из районов области, который за "невмешательство в деятельность, связанную с разведением рыбы требовал у 58-летнего жителя Романовского района ежемесячно передавать ему 10 тысяч гривен".

По информации источника, речь как раз и шла именно о водоеме возле села Новоселица. Тогда "оборотнем в погонах" оказался начальник Попильнянского отделения Коростышевского отдела полиции ГУ НП в Житомирской области, подполковник Руслан Мшанецкий, а заявителем, который и пожаловался на вымогательство, выступал именно Анатолий Захаренко.