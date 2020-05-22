В пятницу, 22 мая, в Шевченковском суде Киева в 09:45 под председательством судьи Татьяны Овсепян рассмотрели ходатайство адвоката радикала Цымбалюка Маси Найема про отвод судьи Андрея Трубникова в деле о нападении националиста Цымбалюка на журналиста "Страны" Влада Бовтрука в июле прошлого года.

Об этом пишет телеграм-канал "Политика Страны".

"Найем считает, отношение служителя фемиды предвзятым к его подзащитном, после того как Трубников отказал закрыть дело по ходатайству Найема.

После того как Найем, на требование судьи, не смог объяснить почему он считает такое решение судьи Трубникова предвзятым, судья Овсепян отказала в удовлетворение ходатайства Найема", - говорится в сообщении.

В свою очередь журналист "Страны" Владислав Бовтрук и его адвокат считают, что таким образом Найем пытается затягивать начало рассмотрения дела по сути.

Напомним, 2 июля 2019 года Цымбалюк избил на Майдане журналиста "Страны" Владислава Бовтрука, который освещал акции ультраправых. Радикал нанес удары со спины и попытался душить нашего корреспондента. А через несколько дней националист в соцсети пригрозил Бовтруку "лаврами Бузины" (то есть убийством).

Кто такой Цымбалюк можно прочитать здесь.