Завершение строительства "Стены Яценюка" (защитных фортификационных сооружений на украинско-российской границе) снова перенесли. Проект намерены доделать не к 2021 году, как собирались еще год назад, а к 2025-му.

Об этом со ссылкой на данные Государственной пограничной службы сообщает экспертная организация StateWatch.

Государственная пограничная служба направила заинтересованным центральным органам исполнительной власти соответствующий проект распоряжения Кабмина о внесении изменений в План мероприятий проекта "Стена". При этом перенос сдачи сооружений объясняется сокращением финансирования, а также ростом стоимости строительных материалов, работ и услуг.

При этом изначально строительство должно было завершиться в 2018 году, позже сроки продлили до 2021 года. Теперь же случился очередной перенос - еще на 4 года, то есть до 2025 года.

Общая ожидаемая стоимость проекта "Стена" составляет 4,1 млрд грн. Из них в период 2015-2019 годов уже было потрачено 1,7 млрд грн. Согласно показателям бюджетной программы "Мероприятия по инженерно-техническому обустройству границы", по которой осуществляются расходы на "Стену", на строительство российско-украинской границы в 2020 году предусмотрено еще 400 млн грн.

По данным Госпогранслужбы, в течение 2015-2019 годов на участке российско-украинской границы было предусмотрено устройство 634 км инженерных заграждений, а также прокладка 341 км рокадных дорог, из которых в указанный период обустроено 546 км инженерных заграждений и 316 км рокадных дорог. То есть указанные работы проекта "Стена" были выполнены на 86% и на 93% соответственно.

Инфографика: statewatch.org.ua

Напомним, в 2014 году экс-премьер Арсений Яценюк заявил, что "Стена" должна помочь защитить Украину от возможного вторжения России. Позже строительством стены заинтересовались в НАБУ. Досудебное расследование по фактам растраты средств госбюджета при реализации проекта осуществлялось с марта 2016 года.

Мы писали о том, что в ГПУ нашли растрату 100 миллионов гривен при строительстве Стены Яценюка.

Также сообщалось, что в начале 2019 года контракты по строительству Стены Яценюка на границе с РФ объявили государственной тайной.