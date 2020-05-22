Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов является руководителем испанской фирмы, хотя, согласно закону, ему запрещено заниматься предпринимательской деятельностью.

Об этом говорится в телепрограмме "Схемы", видео обнародовано в YouTube.

По данным выписки выписки из реестра юридических лиц Испании, компания "Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada" зарегистрирована в провинции Жирона. С 2015 и до сих пор Баканов занимает в ней должность "administrador único" - "единоличный администратор, лицо уполномочено на все действия от имени фирмы". Это означает, что именно на украинского председателя СБУ возложены все права и обязанности, связанные с компанией.

Так, согласно антикоррупционному законодательству Украины государственные служащие не могут занимать руководящие должности в частных структурах.

Об этом свидетельствует 25 статья Закона Украины "О предотвращении коррупции", которая запрещает государственным служащим "входить в состав правления, других исполнительных или контрольных органов, наблюдательного совета предприятия или организации, имеющей целью получение прибыли".

По данным "Схем", основателем испанской фирмы является кипрская компания Davegra LTD. Последней владеет Андрей Яковлев - автор "Студии Квартал-95", руководителем которой ранее был президент Владимир Зеленский.

Отмечается, что компания специализируется на возведении зданий и на операциях с недвижимостью, а ее уставный капитал составляет 3000 евро.

По данным программы, в реестре провинции Жирона расследователям подтвердили, что такая компания существует, однако "Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada" не подавала годовые финансовые отчеты в течение трех лет, поэтому попала в список нарушителей, и у нее забрали идентификационный номер.

Сам Баканов отказался от отдельного интервью. Однако в СБУ говорят, что он соблюдает требования закона и не занимается коммерческой деятельностью с момента назначения на государственную должность. Никаких подтверждений о том, что Баканов больше не является руководителем компании, в СБУ не предоставили.

"Всем известный факт, что задолго до назначения на должность председателя СБУ, Иван Баканов успешно занимался бизнесом... Компания" NUEVA TIERRA VERDE SOCIEDAD LIMITADA "официально приостановила свою деятельность в 2019 году, что отражено в соответствующем реестре юридических лиц", - сказали в СБУ.

Напомним, Иван Баканов занимает должность главы СБУ в Украине с 29 августа 2019 года. До этого он был первым заместителем главы СБУ – начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины.