В Киеве, 22 мая, под зданием Кабмина акцию протеста развернули воспитанники школы олимпийского резерва и их родители. Они требуют вернуть к работе закрытые во время коронавирусного карантина бассейны, чтобы юные спортсмены могли возобновить тренировки. Среди детей-участников акции есть члены сборной Киева. Дети надели свои медали и держат в руках плакаты с надписями "Откройте бассейн" и "Это наше здоровье".

"Для меня, как для родителя, этот карантин кошмар. Ребенок не может тренироваться, а это значит, что мышцы отвыкают, вес набирается. Плюс, ребенок очень хочет на тренировку", - рассказала "Стране" одна из мам.

Сами юные спортсмены посетовали, что им очень тяжело без привычных для них тренировок, ведь плавание - это их жизнь.

Фото: Страна

"Я приехала со своим ребенком, у нее в 10 лет - 3-й взрослый разряд по плаванию. У нее жесткие тренировки. До карантина мы просыпались в 5 утра, чтобы попасть на тренировку в 6 утра. Вы понимаете, что мы чувствуем? Это не родители хотят, а дети. Про открытие бассейнов вообще молчат. Зато футбол можно, конечно, футбольные команды принадлежат олигархам, а у нас государственная школа", - рассказала мама одной из спортсменок.

К митингующим вышел работник приемной Кабмина, чтобы выслушать требования юных спортсменов.

Напомним, что власти Киева планирую 1 июня открыть в столице детские спортивные школы, но пока без работы бассейнов.

Ранее "Страна" писала о том, что Минздрав опубликовал правила работы спортзалов в Украине.