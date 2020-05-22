По мнению Минздрава, к выходу из карантина, пока не готовы 10 регионов, а также Киев и Киевская область. Об этом сообщил министр Максим Степанов.

По мнению МОЗ, не готовы в дальнейшем снимать ограничения: Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Николаевская, Полтавская, Ровенская, Хмельницкая, Черновицкая и Закарпатская области. А также Киев и Киевская область.

Причиной называют, что в этих областях много заболевших, высокая загруженность в больницах и низкий охват тестированием на коронавирус.

Напомним, что по данным на утро 22 мая в Украине число заражений коронавирусом достигло 20 148. По числу зараженных коронавирусной инфекцией лидируют Черновицкая, Киевская и Ровенская область.

Также мы писали, что в Киевской области, как и в Ровенской, и во Львовской, с 22 мая не будут смягчать карантин. Дело в том, что в регионе число случаев заболевания на сто тысяч населения составляет 13,9. Кабмин же определил этот показатель на уровне меньше 12 для наступления следующего этапа отмены ограничительных мер.