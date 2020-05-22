В Украине из-за карантина, введенного в связи с эпидемией коронавируса, 82% редакций СМИ столкнулись со значительными экономическими трудностями. Журналисты сталкиваются с сокращениями, урезанием зарплат и вынуждены уходить в неоплачиваемые отпуска. Национальный союз журналистов Украины призывает президента, Верховную Раду и Кабмин поддержать украинские медиа в период пандемии Сovid-19.

Об этом в Facebook сообщил глава НСЖУ Сергей Томиленко. Он опубликовал открытое обращение к властям по поводу поддержки украинских медиа.

"Совет по вопросам свободы слова и защиты журналистов при президенте Украины, поддерживая обращение журналистских организаций и медийных ассоциаций, обращается к президенту Украины, Верховной Раде Украины и Кабинету Министров с призывом продолжить и расширить воплощение инициатив, направленных на поддержку украинских СМИ", - сказано в заявлении.

По словам Томиленко, пандемия Covid-19 демонстрирует, какую критически важную роль в обществе играют журналисты и медиа, которые предоставляют достоверную информацию, противодействуют фейкам и осуществляют общественный контроль над властью, что в конечном итоге способствует спасению человеческих жизней.

"Сотрудники и национальных, и местных медиа в чрезвычайных ситуациях и карантине продолжают выполнять свои профессиональные обязанности, при этом рискуя своим здоровьем и жизнью. В Украине зафиксированы случаи заболевания медийщиков коронавирусом и физические атаки со стороны лиц, нарушающих требования карантина. В то же время, сами СМИ становятся жертвами экономического кризиса, вызванного глобальным распространением Covid-19", - говорится в обращении.

Томиленко сообщил, что, по данным исследования Национального союза журналистов Украины, 82% украинских редакций во время карантина столкнулись со значительными экономическими трудностями - в частности, потерей рекламодателей и прекращением выхода прессы в печатном виде. Медиа вынуждены сворачивать реализацию новых проектов, сокращать объемы производства или прекращать деятельность на время карантина. Начались увольнения сотрудников СМИ, уменьшение заработных плат, распространена практика массовых неоплачиваемых отпусков.

При этом, по данным главы НСЖУ, признавая ценность свободы слова и весомую роль СМИ, парламенты и правительства стран мира принимают оперативные решения для спасения медиа как ключевой отрасли в демократическом обществе. Инициативы по помощи СМИ, особенно местных СМИ, уже внедряются в странах Евросоюза, США, Канады, Австралии.

"Мы обращаем внимание президента, народных депутатов и чиновников на рекомендации журналистских организаций и медийных ассоциаций. Опираясь на международный опыт, Национальный союз журналистов Украины разработал "Антикризисную программу поддержки для печатных и онлайн СМИ". Предложения относительно неотложных шагов по господдержке СМИ наработала Национальная Ассоциация Медиа (НАМ). Издатели, объединенные в Украинскую ассоциацию медиа-бизнеса и Ассоциацию "Независимые региональные издатели Украины" совместно с НСЖУ обратились к властям с призывом по реализации неотложных мер по поддержке информационной безопасности населения Украины в условиях карантина", - сказано в заявлении НСЖУ.

В то же время Союз приветствует прогресс в воплощении органами власти значительной части предыдущих предложений Рады по вопросам свободы слова и защиты журналистов при президенте Украины, которые были обнародованы в марте 2020 года. Вместе с тем, отмечается, что сделанных шагов все еще недостаточно для полноценной поддержки украинских медиа, особенно региональных, которые оказались на грани выживания в период чрезвычайной ситуации.

Напомним, в Ровно вспышка Covid-19 случилась в местном отделении Общественного ТВ. Все журналисты ушли на удаленку.