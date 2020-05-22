Сильные порывы ветра до 15-24 м/с ожидаются в течение пятницы, 22 мая, в Киеве. Об этом местные власти предупредили жителей столицы, ссылаясь на данные синоптиков.

"Днем 22 мая в Киеве ожидаются порывы ветра 15-24 м/с (I уровень опасности, желтый). Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте КГГА.

Также киевлянам дали рекомендации, как уберечься от последствий штормового ветра:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;





если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;





в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;





избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Ранее "Страна" писала о том, что синоптик предупредила о ночных заморозках и обещала потепление в Украине на следующей неделе.