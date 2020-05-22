В Украине с 1 июня, в рамках третьего этапа выхода из карантина, возобновят ​​работу спортивные комплексы, а также фитнес-центры вместе с бассейнами.

Об этом в ходе ежедневного онлайн-брифинга сказал Министр здравоохранения Максим Степанов, видео обнародовано в Facebook.

По его словам, решения по смягчению коронавирусного карантина принимают исходя из эпидемической ситуации в разных странах мира.

"Когда мы принимаем решение относительно того или иного смягчения на разных этапах выхода из карантина, мы, в том числе, смотрим на эпидемическую ситуацию, которая есть в разных странах мира ... Поэтому нами было принято решение, что, начиная с 1 июня, то есть, с третьего этапа выхода с карантина будет возобновлена ​​работа спортивных комплексов, фитнес-центров вместе с бассейнами", - сказал он.

Степанов об возобновлении работы спорткомплексов с 8:10

Ранее мы сообщали, что в Минздраве предлагали на период карантина запретить функционирование в спортзалах спа-зон, бассейнов, фитнес-баров, детских комнат и оказание услуг массажа.

Стоит отметить, что с сегодняшнего дня, 22 мая, Украина переходит к адаптивной модели карантина. Что и где откроют, запустят и разрешат можно посмотреть здесь.