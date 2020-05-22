Петра Порошенко вызвали в Госбюро расследований. Видео-повестку экс-президенту ведомство опубликовало на своем YouTube-канале и официальном сайте.

Уточняется, что экс-президент вызывается как свидетель на 11 часов утра 26 мая - то есть на вторник.

Дело, по которому хотят допросить Порошенко, касается незаконного вывоза из Украины 43 картин известных художников.

"Вас вызвали в Государственное бюро расследований для допроса в качестве свидетеля в 11 час. 00 мин. 26 мая 2020 в уголовном производстве № 42020000000000307, ​​в котором исследуются обстоятельства перемещения через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции культурных ценностей, которая состоит из 43 картин всемирно известных художников", - говорится в сообщении ведомства.

Фото повестки также опубликовано на сайте ГБР.

Напомним, в январе Порошенко допросили по делу Минских соглашений.

Однако в последнее время расследования против экс-гаранта заглохли и допросов практически всю весну не проводилось.

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